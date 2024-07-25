İstanbul'da İSPARK'ın ardından yediemin otopark ücretlerine de zam

UKOME'den İstanbulluya kötü haber geldi. Toplu ulaşımın her kalemine gelen zamdan otopark ücretleri de nasibini aldı ve yüzde 13 fiyat artışına gidildi.

İstanbul’da zam sonrası deniz takside açılış ve ilk mil ücreti 420 TL oldu

İstanbul’da zam sonrası deniz takside açılış ve ilk mil ücreti 420 TL oldu

İstanbul'da bugünkü UKOME toplantısında Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Genel Müdürlüğünün yediemin otoparklarına çekilip muhafaza altına alınan araçların günlük otopark ve çekici ücretlerinin yeniden düzenlenmesi teklifi değerlendirildi.

Yediemin otopark ve araç çekme ücretlerine yüzde 13 zam yapılması karara bağlandı.

OTOPARK ÜCRETLERİ

Bu kapsamda, araç çekme ücretinin 708 liradan 800 liraya, 5 kilometreye kadar olan mesafede özel taşıma ücretinin 708 liradan 800 liraya, ilave kilometre ücretinin ise 23,6 liradan 26,66 liraya yükseltilmesine karar verildi.

Teklif kapsamında yediemin otopark günlük ücret tarifesinin ise motosikletler için 35,4 liradan 40 liraya, otomobillerde 70,8 liradan 80 liraya, kamyonet, arazi taşıtı, minibüsler için 88,5 liradan 100 liraya, kamyon ve otobüsler için 135,7 liradan 253,5 liraya, iş makineleri için ise 177 liradan 200 liraya yükseltilmesi kararlaştırıldı.

Geçtiğimiz ay da İSPARK ücretlerine yüzde 35'e varan zam yapılmış bir saatlik otopark ücreti 70 TL olmuştu.