Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > İstanbul'da İSPARK'ın ardından yediemin otopark ücretlerine de zam

İstanbul'da İSPARK'ın ardından yediemin otopark ücretlerine de zam

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
İstanbul&#039;da İSPARK&#039;ın ardından yediemin otopark ücretlerine de zam

Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

UKOME'den İstanbulluya kötü haber geldi. Toplu ulaşımın her kalemine gelen zamdan otopark ücretleri de nasibini aldı ve yüzde 13 fiyat artışına gidildi. 

İstanbul'da bugünkü UKOME toplantısında Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Genel Müdürlüğünün yediemin otoparklarına çekilip muhafaza altına alınan araçların günlük otopark ve çekici ücretlerinin yeniden düzenlenmesi teklifi değerlendirildi.

Yediemin otopark ve araç çekme ücretlerine yüzde 13 zam yapılması karara bağlandı.

OTOPARK ÜCRETLERİ

Bu kapsamda, araç çekme ücretinin 708 liradan 800 liraya, 5 kilometreye kadar olan mesafede özel taşıma ücretinin 708 liradan 800 liraya, ilave kilometre ücretinin ise 23,6 liradan 26,66 liraya yükseltilmesine karar verildi.

Teklif kapsamında yediemin otopark günlük ücret tarifesinin ise motosikletler için 35,4 liradan 40 liraya, otomobillerde 70,8 liradan 80 liraya, kamyonet, arazi taşıtı, minibüsler için 88,5 liradan 100 liraya, kamyon ve otobüsler için 135,7 liradan 253,5 liraya, iş makineleri için ise 177 liradan 200 liraya yükseltilmesi kararlaştırıldı.

Geçtiğimiz ay da İSPARK ücretlerine yüzde 35'e varan zam yapılmış bir saatlik otopark ücreti 70 TL olmuştu. 

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Anadolu Ajansı
2024'ün en yaşanabilir şehirleri belli oldu! Listede toplamda 173 şehir var
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İstanbul'da taksiye yüzde 22 zammı taksiciler beğenmedi: Kontak kapatacağız - EkonomiTaksiciler zammı beğenmediİstanbul'da yediemin otopark ücretlerine yüzde 13 zam  - Ekonomiİstanbul'da yediemin otopark ücretlerine zamİBB deniz taksi ücretlerine yüzde 100 zam yaptı! Açılış ücreti dudak uçuklattı - Ekonomiİstanbulluları üzen haber az önce geldi! Yüzde 100 zamlandıErdoğan'ın çıkışına Özel tepki göstermişti! Bakanlık, borçlu belediyelerle ilgili harekete geçti - EkonomiBorçlu belediyelerle ilgili harekete geçildiTCMB'nin ardından gözler mevduat faizlerinde! 1 milyon TL'nin getirisi bakın kaç lira artacak - Ekonomi1 milyon TL'nin getirisi bakın kaç lira artacakİşçiler bayram ediyor! Belediyede en düşük maaş 37 bin lira oldu - EkonomiBelediyede en düşük maaş 37 bin lira oldu
Sonraki Haber Yükleniyor...