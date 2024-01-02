İstanbul'da zamlar 'kabak' tadı vermeye başladı! Fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu

2 Ocak 2024 12:54 - Güncelleme Tarihi: 2 Ocak 2024 12:57

İstanbul Ticaret Odası (İTO), piyasaların şeffaflığını sağlamak ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla aralık ayında İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri açıkladı.

İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi’nde yer alan 242 ürünün fiyatları ve değişim oranlarını paylaşan İTO'nun listesindeki 119 ürünün perakende fiyatı artarken, 14'ünün fiyatı düştü. 109 ürünün fiyatı ise sabit kaldı.

İSTANBUL'UN ZAM ŞAMPİYONU KABAK VE SALATALIK

Aralık ayında Gıda harcamaları grubu Yaş Kuru Sebze ve Meyveler alt grubunda yer alan kabak yüzde 93,82 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu.

Fiyatında artış yaşanan diğer ürünlerin bazıları; Gıda harcamaları Yaş Kuru Sebze ve Meyveler alt grubundan yüzde 67,32 ile salatalık, yüzde 37,58 ile taze fasulye, yüzde 36,04 ile yaş üzüm, yüzde 34,85 ile sivri biber ve Sağlık harcamaları grubundan yüzde 27,09 ile ilaçlar oldu.

EN ÇOK PORTAKAL UCUZLADI

2023 Aralık ayında Gıda Harcamaları Yaş Kuru Sebze ve Meyveler alt grubunda yer alan portakal fiyatı yüzde 12,59 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu.

Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler; Ev Eşyası harcamaları grubundan yüzde 7,14 ile porselen mutfak eşyası, Gıda harcamalarından yüzde 6,46 ile balık, yüzde 5,22 ile muz ve konut harcamaları grubundan yüzde 1,89 ile gazyağı oldu.