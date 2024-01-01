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    Köprü ve otoyol ücretleri zamlandı! İşte bugünden itibaren geçerli olacak geçiş ücretleri

    Karayollları Genel Müdürlüğü, yeni yılda geçerli olacak zamlı köprü ve otoyol geçiş fiyatlarını açıkladı.

    Köprü ve otoyol ücretleri zamlandı! İşte bugünden itibaren geçerli olacak geçiş ücretleri
    Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Karayolları Genel Müdürlüğünce (KGM) ve Yap-İşlet-Devret (YİD) kapsamında özel şirketler tarafından işletilen otoyol ve köprülerin geçiş ücretleri, 1 Ocak 2024 saat 00.00’dan itibaren yeniden düzenlendi.  

    KGM’den yapılan açıklamada, “Geçiş ücretlerinde, 2022’de Üretici Fiyat Endeksi’ndeki yüzde 97,72 yükselişe rağmen düzenleme yapılmamış, geçiş ücretleri 1 Ocak 2022 tarihinden bu yana uygulanmıştır. Bakım onarım masraflarının artması sebebiyle,  KGM tarafından işletilen otoyol ve Boğaz köprülerinin geçiş ücretleri yüzde 76, özel şirketler tarafından işletilen otoyol ve köprülerin geçiş ücretleri yüzde 50 artırılmıştır” denildi. Buna göre, KGM’nin işlettiği otoyollarda otomobil için en düşük geçiş ücreti 9 TL, en yüksek geçiş ücreti 84 TL, Boğaz köprüleri tek yön otomobil geçiş ücreti ise 15 TL olarak belirlendi. YİD projelerine ait köprülerin otomobil için geçiş ücretleri ise; 1915 Çanakkale Köprüsü’nde 295 TL, Osmangazi’de 290 TL, Yavuz Sultan Selim Köprüsünde ise 35 TL oldu.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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    Haberler > Ekonomi > Köprü ve otoyol ücretleri zamlandı! İşte bugünden itibaren geçerli olacak geçiş ücretleri
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