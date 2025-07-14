İşte İstanbul’un en çok kazandıran ilçeleri! 'Anadolu Yakası' detayı dikkat çekti

İstanbul’da 1 metrekare konutun fiyatı Haziran 2025’te 51 bin 229 TL’ye kadar yükseldi. Fiyatlarda son 1 yıllık dönemde yaşanan artış %28,1 ile enflasyonun altında kalırken, ilçe bazında dikkat çeken primler gerçekleşti. Kadıköy, Pendik, Maltepe, Sultanbeyli ve Tuzla’dan konut alanlar son 1 yılık dönemde en fazla getiriyi elde ettiler. İşte son verilere göre ilçe ilçe değer artışları, en az kazandıran ilçeler ve İstanbul’un en pahalı/en ucuz bölgeleri...

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. FARUK BİNGÖL- Türkiye’de konut piyasası faiz indirimlerine odaklanırken, finansman maliyetlerinin yüksek seyrettiği son dönemde de gayrimenkul alımlarında ciddi yavaşlama yaşanmadı. Son açıklanan verilere göre konut satışları mayıs ayında 130 bin 25 adet olarak gerçekleşti. Satışlarda aylık bazda %10 ve yıllık bazda ise %17,6 oranında artış yaşandı.

Özellikle TL mevduat/PPF ve altın yatırımcısının son 1-2 yıllık süreçte elde ettiği yüksek getiriyi, konut piyasasında peşin alımlara yönlendirerek değerlendirdiği belirtiliyor.

KREDİ, YÜKSEK FAİZE TAKILMADI

Mayıs ayında kredi çekilerek gerçekleşen (ipotekli) konut alım işlemleri de 19 bin 412 adede ulaştı. Bu rakam, aylık bazda %11,1 ve yıllık bazda da %96 artışa işaret etti. İpotekli satışların toplam içindeki payı mayısta %14,9 oldu.

Konut kredisi faizinde ciddi bir düşüş yaşanmamasına rağmen, kredili konut satışlarında görülen bu yükselişte; TCMB’nin bu ay faiz indirimlerine yeniden başlayacağı ve aylardır reel olarak düşen konut fiyatlarında “önümüzdeki dönemde artış yaşanacağı” beklentilerinin etkili olduğu ifade ediliyor.

KREDİ HACMİ 585 MİLYARI AŞTI

Bu arada BDDK tarafından açıklanan verilere göre konut kredilerinin toplam hacmi 585 milyar 703 milyon TL’ye yükseldi. Bir önceki hafta söz konusu kredi hacmi 583 milyar 132 milyon TL olarak gerçekleşmişti. 1 haftalık süreçte konut kredilerindeki artış, 2 milyar 571 milyon TL’yi buldu.

KONUT FİYATLARINDA SON DURUM

Öte yandan TCMB tarafından açıklanan Konut Fiyat Endeksi mayısta aylık bazda %3,4 ve yıllık %32,3 oranında artış gösterdi. Fiyatlarda reel olarak yıllık bazda %-2,3 gerileme yaşandı.

Sektör temsilcileri, konut fiyatlarındaki yıllık reel değer kaybının geçen yıl şubat ayından beri devam ettiğini ancak Ekim 2024’ten itibaren bu gerilemenin azaldığını, gelecek birkaç aylık süreçte de konut fiyatlarının yıllık bazda reel olarak pozitif bölgeye geçebileceğini değerlendiriyor.

İSTANBUL'DA YILLIK ARTIŞ %28,1

Bu arada konut satışları içinde son verilere göre %17 ile en büyük payı İstanbul almaya devam etti. İstanbul Gayrimenkul Değerleme tarafından paylaşılan verilere göre; İstanbul genelinde ortalama konut fiyatları haziran ayı itibarıyla son 1 yılda %28,1 oranında artış gösterdi. Mega kentte ortalama satılık konut metrekare fiyatı da haziranda 51 bin 229 liraya ulaştı.

EN ÇOK KAZANDIRAN İLÇELER

İstanbul’da Haziran 2025 itibarıyla yıllık bazda en yüksek fiyat artışı gösteren ilçeler:

Kadıköy: %45,8 Pendik: %41,9 Maltepe: %41,6 Sultanbeyli: %41,5 Tuzla: %38,8

EN AZ KAZANDIRAN İLÇELER

Yine Haziran 2025 itibarıyla yıllık bazda fiyatı en az artan ilçeler ise şunlar oldu:

Beyoğlu: %16,5 Esenler: %16,7 Fatih & Sarıyer: %20,9 Şişli: %21,3 Gaziosmanpaşa: %22,5

Rakamlar, en yüksek fiyat artış oranlarının Anadolu Yakasında gerçekleştiğini ortaya koydu.

İSTANBUL'UN EN PAHALI İLÇELERİ (HAZİRAN 2025)

Kadıköy: 136 bin 111 TL/m² Sarıyer: 126 bin 615 TL/m² Beşiktaş: 113 bin 246 TL/m² Bakırköy: 99 bin 5 TL/m²

İSTANBUL'UN EN UCUZ İLÇELERİ (HAZİRAN 2025)