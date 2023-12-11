İYİ Parti'den asgari ücret önerisi: Ocakta 17 bin temmuzda 20 bin 500 lira olmalı

11 Aralık 2023 16:52 - Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2023 17:45

Editör: Abdullah Keleş / Kaynak: Anadolu Ajansı

Bugün başlayan asgari ücret görüşmelerine ilişkin değerlendirmede bulunan İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, "Yılda tek seferde düzenleme yapılması inadı kabul edilebilir değil" ifadesini kullandı. Partisinin asgari ücret önerisini yineleyen Zorlu, "Yılda iki kez düzenleme yapılmak kaydıyla, ocak ayında 17 bin lira ve temmuz ayında 20 bin 500 liraya yükseltilecek şekilde belirlenmeli" dedi.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, partisinin başkanlık divanı ve genel idare kurulu toplantısının ardından gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Asgari ücret pazarlığının başladığını söyleyen Zorlu, şunları söyledi:

"YILDA TEK SEFER ZAM YAPILMASI KABUL EDİLEMEZ"

"Asgari ücret pazarlığı başladı. Pazarlık denebilirse. Asıl önemlisi, ülkemizin bir asgari ücretli ülkesi haline gelmiş olması. Mevcut ücretin biraz üzeri ve altını dikkate alırsak; Türkiye’de bugün çalışanların yüzde 60’ı bu kapsamda ücretlendiriliyor. Türkiye neredeyse, tek tip ücretin gayrı resmi olarak kurallaştırıldığı bir ülke haline getirildi.

Yılda tek seferde düzenleme yapılması inadı kabul edilebilir değil. Çalışma Bakanı Sayın Işıkhan, ‘mevzuat gereği bir kez zam yapılabilir. Deprem sebebiyle Cumhurbaşkanımızın talimatıyla ikinci kez yapıldı’ açıklamasını yaptı. Kemer sıkma planının zaten zor geçinen insanlar üzerinden uygulamaya konulmasını kabul etmiyoruz."

"OCAKTA 17 BİN LİRA, TEMMUZDA 20 BİN 500 LİRA OLMALI"

Türk milletinin ‘bir kuru ekmek, bir derme çatı neyinize yetmiyor’ anlayışı ile yoksullukla mücadelede kaderine terk edildiğini öne süren Zorlu, "Büyükşehirlerde, hanede iki çalışması halinde bile barınma ve ulaşım dışında hiçbir ihtiyacın karşılanmasına imkan vermeyen bir ekonomik modelleme şu dönemde anlaşılabilir değil. Bu duruma sebep olan siyasi iktidar, kendi yarattıkları açmazlarla uğraşmak durumunda kalıyor" dedi.

İYİ Parti'nin asgari ücret önerisine de değinen Zorlu, "Yılda iki kez düzenleme yapılmak kaydıyla, ocak ayında 17 bin lira ve temmuz ayında 20 bin 500 liraya yükseltilecek şekilde belirlenmeli" ifadesini kullandı.

"TEK BAŞIMIZA SEÇİMLERE KATILACAĞIZ"

Açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularına yanıt veren Zorlu, CHP ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için bir iş birliğinin gündemde olup olmadığının sorusu üzerine, "Genel İdare Kurulumuzun kararı net. Biz tek başımıza seçimlere katılacağız. Tartışmaya açık bir konu değil. En üstten, en alta kadar bütün birimlerimizi ve mensuplarımızı bağlayan bir karar. Önümüzdeki günlerde, seçimler yaklaştıkça; İYİ Parti’nin böyle bir alternatif güzergahı açmış olmasının ne kadar kıymetli olduğunu bizzat vatandaşlarımız müşahede edecekler" diye konuştu.