İzmir Büyükşehir Belediyesi çalışanları eylemde! 6 bin kişi iş bıraktı
Ekonomi Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Belediye-İş Sendikası ile İzmir Büyükşehir Belediyesi arasında devam eden TİS görüşmelerimin tıkanması sonucu yaklaşık 6 bin işçi eyleme çıktı. Binlerce işçi, İzmir Büyükşehir Belediyesi Egemenlik Evi Binası önüne yürümeye devam ediyor. İşçilerin burada oturma eylemi başlatacağı öğrenildi.
Belediye-İş Sendikası ile İzmir Büyükşehir Belediyesi arasında devam eden ve İzmir Büyükşehir Belediyesi, İZSU, İZDOĞA, İZBETON ve İZULAŞ’da çalışan emekçileri kapsayan toplu iş sözleşmesinin (TİS) yapılan görüşmeler sonrasında tıkanması sonucunda yaklaşık 6 bin işçi eyleme çıktı.
OTURMA EYLEMİ BAŞLATACAKLAR
Saat 10:00’da Konak Pier Binası önünde toplanan binlerce işçi, İzmir Büyükşehir Belediyesi Egemenlik Evi Binası önüne sloganlar atarak yürümeye devam ediyor. İşçilerin burada oturma eylemi başlatacakları öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı