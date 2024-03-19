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Haberler > Ekonomi > İzmir Büyükşehir Belediyesi çalışanları eylemde! 6 bin kişi iş bıraktı 

İzmir Büyükşehir Belediyesi çalışanları eylemde! 6 bin kişi iş bıraktı 

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Belediye-İş Sendikası ile İzmir Büyükşehir Belediyesi arasında devam eden TİS görüşmelerimin tıkanması sonucu yaklaşık 6 bin işçi eyleme çıktı. Binlerce işçi, İzmir Büyükşehir Belediyesi Egemenlik Evi Binası önüne yürümeye devam ediyor. İşçilerin burada oturma eylemi başlatacağı öğrenildi.

Belediye-İş Sendikası ile İzmir Büyükşehir Belediyesi arasında devam eden ve İzmir Büyükşehir Belediyesi, İZSU, İZDOĞA, İZBETON ve İZULAŞ’da çalışan emekçileri kapsayan toplu iş sözleşmesinin (TİS) yapılan görüşmeler sonrasında tıkanması sonucunda yaklaşık 6 bin işçi eyleme çıktı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi çalışanları eylemde! 6 bin kişi iş bıraktı  - 1. Resim

OTURMA EYLEMİ BAŞLATACAKLAR 

Saat 10:00’da Konak Pier Binası önünde toplanan binlerce işçi, İzmir Büyükşehir Belediyesi Egemenlik Evi Binası önüne sloganlar atarak yürümeye devam ediyor. İşçilerin burada oturma eylemi başlatacakları öğrenildi.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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