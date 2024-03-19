İzmir Büyükşehir Belediyesi çalışanları eylemde! 6 bin kişi iş bıraktı

Düzenleyen: Mesut Şahin / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 19 Mart 2024 13:11 - Güncelleme: 19 Mart 2024 15:32 - Güncelleme:

Ekonomi Haberleri / İhlas Haber Ajansı

Belediye-İş Sendikası ile İzmir Büyükşehir Belediyesi arasında devam eden TİS görüşmelerimin tıkanması sonucu yaklaşık 6 bin işçi eyleme çıktı. Binlerce işçi, İzmir Büyükşehir Belediyesi Egemenlik Evi Binası önüne yürümeye devam ediyor. İşçilerin burada oturma eylemi başlatacağı öğrenildi.