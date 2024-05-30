Kaçak elektrikten sonra kaçak trafo ticareti çarpıcı boyutlara ulaştı

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde bulunan altı ilde sürdürülebilirlik odaklı proaktif yaklaşımla elektrik dağıtım hizmeti veren Dicle Elektrik, kaçak elektrik kullanımı ile mücadelede çalışmalarını anlattı. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde son günlerde gündemi meşgul eden kaçak trafolara dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Kaçak trafo ticaretine yasal düzenlemelerin getirilmesi gerektiğine dikkat çeken Dicle Elektrik Genel Müdürü Yaşar Arvas, gelinen çarpıcı manzarayı anlattı.

“Türkiye’nin bir problemi olan trafo ticareti belli başlı illerde adeta bir sektöre dönüşmüş durumda. 150-200 bin TL’yi veren her vatandaş bu trafoları temin edebiliyor. Bu trafolar ile tüketilen aşırı ve kaçak elektrik tüketimi bir yana, kaçak trafo montajı esnasında meydana gelen kazalar zaman zaman can kaybına da yol açıyor. Milli ekonomimizi milyarlarca Türk lirası zarara uğratan kaçak trafoların denetim ve ticaretinin, daha etkin regülasyonlarla kontrol altına alınması gerektiği sonucu ortaya çıkıyor. Başta Ticaret Bakanlığı olmak üzere tüm paydaşlarla konunun çok yönlü ele alınması ve regülasyonların yeniden gözden geçirilmesi, sürdürülebilir enerji arz güvenliğini garanti altına almak adına önemli bir adım teşkil edecektir” dedi.

Dicle Elektrik Genel Müdürü Yaşar Arvas, Nisan ayında yapılan kontrollerde 351 adet kayıt dışı trafo tespit edilmesine de ilişkin olarak, kaçak elektrik kullanımının milli ekonomiye verdiği zararları ve trafo ticaretinin kontrolsüzlüğüne dair açıklamalarda bulundu.

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"KAÇAK TÜKETİMİN FATURASI TÜRKİYE'YE ÇIKIYOR"

Dicle Elektrik Genel Müdürü Yaşar Arvas, “Dicle Elektrik olarak bölgedeki kaçak elektrik kullanımıyla mücadeleye devam ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından belirlenen regülasyonlara uyum gösteren bir elektrik dağıtım şirketi olarak, kaçak elektrikle mücadelede ciddi bir efor sarf ediyoruz. Tarımsal sulama sahalarında kendini gösteren ve sayıları binlere ulaşan kaçak trafoların bertaraf edilmesi için çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Kaçak elektrik kullananların normalden 9-10 kat daha fazla enerji tükettiğini gözlemliyoruz. Elektrik iletim hatlarında çoğu kez kalıcı hasarlar bırakan kaçak kullanımın faturası tüm Türkiye’ye çıkıyor” diye konuştu.

"KAÇAK TRAFO MONTAJINDA ÖLÜMLÜ KAZALAR OLUYOR"

Açıklamalarını daha etkin regülasyonlara ihtiyaç duyulduğunu belirterek sürdüren Arvas, “Türkiye’nin bir problemi olan trafo ticareti belli başlı illerde adeta bir sektöre dönüşmüş durumda. 150-200 bin TL’yi veren herkes bu trafoları temin edebiliyor. Bu trafolar ile tüketilen aşırı ve kaçak elektrik tüketimi bir yana, kaçak trafo montajı esnasında meydana gelen kazalar zaman zaman can kaybına da yol açıyor. Milli ekonomimizi milyarlarca Türk Lirası zarara uğratan kaçak trafoların denetim ve ticaretinin daha etkin regülasyonlarla kontrol altına alınması gerektiği sonucu ortaya çıkıyor. Başta Ticaret Bakanlığı olmak üzere tüm paydaşlarla konunun çok yönlü ele alınması ve regülasyonların yeniden gözden geçirilmesi, sürdürülebilir enerji arz güvenliğini garanti altına almak adına önemli bir adım teşkil edecektir” ifadelerini kullandı.

"2024 YILINDA 2 BİN 800 KAÇAK TRAFO TESPİT EDİLDİ"

Kaçak trafoların insana ve doğaya verdiği zararın yanında, ülkeye maliyeti milyar dolarlarla ifade edilecek bir milli servete denk geldiğinin altını çizen Arvas, “Geçtiğimiz Nisan ayında, Şanlıurfa’da yaptığımız kontrollerde asgari 100 bin nüfuslu bir ilçeye yetecek yaklaşık 53 bin 500 KVA gücünde 351 adet kayıt dışı elektrik trafosu tespit etmiştik. Ayrıca 2024 yılının ilk günlerinden bu yana 650 adeti dron ile olmak üzere toplam 2 bin 800 kaçak trafo tespiti gerçekleştirdik. Kaçak trafo kullanıcıları, normalden 9-10 kat fazla enerji tüketiyor. Sadece Mardin’de tüketilen kaçak enerji, 1.2 milyon hanenin tüketimine eşit. Her hanede 4 kişinin yaşadığını varsayarsak, bu da 4 milyon 800 bin kişinin enerji tüketimine denk geliyor” dedi.