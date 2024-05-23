Elektrik kaçakçılığında son perde: Tarlalardan korsan trafo fışkırıyor

Dicle Elektrik, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde özellikle tarımsal sulama alanlarında kaçak elektrik tüketimini önlemek için yoğun bir mücadele veriyor. Sürdürülebilir enerji dağıtımı hizmeti ve adil kullanım için çalışmalarını kararlılıkla sürdüren şirket, son olarak sadece 2024 yılı içerisinde 2155 kayıt dışı trafonun tespit edildiği Şanlıurfa'nın Akçakale, Ceylanpınar ve Viranşehir ilçelerinde çok sayıda yeni kaçak trafo tespit etti.

Toplam gücü 660 KVA olan trafoların 265 konutun elektrik ihtiyacını karşılayabileceği belirlendi. Bu kontrollerde gübre deposunda saklanan, toprağa gömülü ve traktör römorkuna yüklenmiş halde kullanılan kaçak trafolar tespit edildi. Şırnak’ın Silopi ilçesinde ise borç nedeniyle haciz işlemi yapılmak istenen trafoları vermek istemeyen köylüler, jandarmaya direnerek Dicle Elektrik ekiplerini engelledi.

Şehir merkezlerinde Türkiye standartlarına elektrik arzı ve tedarik sürekliliği sağlayarak ciddi bir başarıya imza atan Dicle Elektrik, kırsal bölgelerde ve tarımsal sulama alanlarında ise kaçak elektrik tüketimiyle mücadelesini sürdürüyor. Tarımsal sulama sezonu olması ve bu alanlarda kaçak tüketimin şebekeleri zorlayacak boyutta artması üzerine havadan drone ve karadan mobil ekipler vasıtasıyla gerçekleştirilen kontrollerde, bölgenin dört bir yanında kaçak trafolar tespit edilmeye devam ediyor.

GÜBRE DEPOSUNDAN KAYIT DIŞI TRAFO ÇIKTI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Elektrik Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) regülasyonları doğrultusunda hizmet vermeyi sürdüren Dicle Elektrik’in kaçak ekipleri, sadece 2024 yılı içerisinde 2.155 kayıt dışı trafonun tespit edildiği Şanlıurfa’da, traktör römorkunda gübre deposuna gizlenmiş vaziyette kullanılan bir kayıt dışı trafo daha tespit etti. Ekiplerin Akçakale ilçesine bağlı kırsal Şanlı Mahallesi’nde tespit ettiği 250 KVA gücündeki kayıt dışı trafonun 100 hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacak güçte olduğu belirlendi.

TOPRAĞA GÖMÜLÜ TRAFO BELİRLENDİ

Havadan drone ile yapılan kontroller sırasında ise Viranşehir ilçesine bağlı kırsal Kırbalı Mahallesi’nde pamuk sulamasında kullanılmak üzere toprağa gömülen 250 KVA gücünde bir trafo belirlendi. Toprağa gömülen trafonun üzerinin ise serpilen toprakla örtülerek havadan da görünmesinin engellenmeye çalışılması dikkat çekti.

FARK EDİNCE TRAKTÖRLE KAÇIRDILAR

Ceylanpınar ilçesine bağlı kırsal Gellegöç Mahallesi'nde drone ile yapılan kontroller sırasında, traktör römorkuna yüklenmiş ve bu şekilde kullanılmakta olan bir kayıt dışı trafo tespit edildi. Trafo sahipleri, görüldüklerini fark edince kaçak trafo dakikalar içinde traktöre bağlanarak hızla kaçırıldı. Kaçırılan trafonun 160 KVA gücünde olduğu ve buğday tarlasının sulanmasında kullanıldığı belirlendi.

Dicle Elektrik ekipleri, kaçak tespit tutanağı düzenleyerek 265 konutun elektrik ihtiyacını karşılayabilecek toplam 660 KVA gücünde olan bu trafolara el konulabilmesi için çekilen görüntüleri de delil olarak sundu. Şirket avukatları ise el koyma kararı alınması için savcılığa başvuruda bulundu. Kaçak elektrik tüketen kayıt dışı trafolara ancak savcılık kararı alındıktan sonra el konulabilecek.

GÜVENLİK ÖNLEMİ ALAN JANDARMAYA DA DİRENDİLER

Dicle Elektrik, kaçak tüketimin yanı sıra yıllardır ödenmeyen elektrik bedellerini tahsil etmek için de mücadele veriyor. Şırnak’ın Silopi ilçesine bağlı Kavaközü, Mahmutlu ve Çukurca köylerinde yıllardır biriken borçlarını ödenmeyen tarımsal sulama abonelerine ait 5 trafo için haciz kararı çıkarıldı. Bunun üzerine haciz memurları, avukatlar ve Dicle Elektrik ekipleri, jandarmanın aldığı tedbirler eşliğinde söz konusu köylere gitti. Ancak yıllardır borcunu ödemeyen aboneler, jandarmaya da direnerek trafoları vermek istemedi. Yaşananlar cep telefonu kameralarına da yansırken bir abonenin, daha önce trafosuna el koymak için gelen askerlere nasıl direndiğini anlatması, trafo alınırsa da yerine yenisini koyacağını belirtmesi dikkatlerden kaçmadı. Köylüler, ekiplerin geçişini tarlaları traktörle sürerek engellerken ancak 3 trafoya haciz işlemi uygulanabildi.

YETKİLİLERDEN KAÇAK ELEKTRİK KULLANANLARA UYARI

Dicle Elektrik yetkilileri, kayıt dışı trafo ile kaçak elektrik kullanılmasının şebekeyi olumsuz etkilediği kadar ülke ekonomisine de ciddi biçimde zarar verdiğini hatırlatarak, “Şirketimiz mevcut imkânları ile her koşulda kaçak elektrik kullanımını tespit edecek durumdadır. Kaçak elektrik tüketmek için kayıt dışı trafo kullananların, yakalanarak cezai yaptırımla karşı karşıya kalmamaları için trafolarını kayıt altına almak üzere en yakın Dicle Elektrik merkezine başvurmalarını bekliyoruz.” dedi.