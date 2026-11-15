Kapıkule’den Gürbulak’a sınır kapıları yenileniyor! Ticaret Bakanlığı gümrük sahalarını baştan sona modernize ediyor

Sınır kapılarında bekleme sürelerini kısaltmak ve artan yük trafiğini karşılamak için gümrük sahaları yenileniyor.

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Ticaret Bakanlığı tarafından İran sınırındaki Gürbulak’ta yenileme çalışmaları tamamlanırken Bulgaristan sınırında yalnız tırların kullanacağı yeni bir kapı için mutabakata varıldı. Kapıkule ve Hamzabeyli’deki yoğunluğu azaltmak amacıyla Türkiye ile Bulgaristan, Kapıkule’nin kuzeyinde yalnız tır geçişlerine ayrılacak bir kara gümrük kapısı açacak. İki ülke arasında anlaşmanın imzalanmasının ardından yeni kapının yapımına yönelik işlemler başlayacak. Kırklareli’deki Dereköy Gümrük Kapısı’nın da ticari araç geçişlerine uygun hâle getirilmesi planlanıyor. Projeyle 17 dönümlük gümrük sahası 64 dönüme çıkarılacak. Bugün bir giriş ve bir çıkış peronuyla hizmet veren kapıda dört giriş ve üç çıkış peronu bulunacak.

GÜRBULAK’TA 20 NOKTA

Ağrı’daki Gürbulak Gümrük Kapısı’nda da saha 180 dönümden 320 dönüme genişletildi, işlem noktası sayısı 14’ten 20’ye çıkarıldı. Hakkâri’nin Irak sınırındaki Üzümlü Gümrük Kapısı’nda ise kalıcı tesislerin inşaatı başladı. Burada 3 dönümlük saha 31 dönüme çıkarılacak, ikisi giriş, ikisi çıkış için dört peron yapılacak. Hakkâri’nin bir diğer sınır kapısı Derecik’te de dört peronlu proje tamamlandı. Yapım ihalesi için hazırlıklar sürüyor.

SURİYE SINIRINDA YENİLEME

Hatay’daki Cilvegözü Sınır Kapısı’nda ise tır sahasını genişletmek ve peron sayısını artırmak için proje hazırlanıyor. Yayladağı’nda ise kapının tır trafiğine uygun hâle getirilmesi ve yeni yolcu salonları yapımı devam ediyor. Gaziantep’in Karkamış ilçesinde geçici yapıların yerini kalıcı hizmet binaları alacak, gümrük sahaları ise 90 dönüme çıkarılarak 6 kat büyütülecek. Kilis’in Çobanbey Kapısı’nda yeni yolcu salonu geçen yıl hizmete girerken, sahanın 21 dönümden 71 dönüme genişletilmesi için imar çalışmalarının tamamlanması bekleniyor. Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde ise yeni kapı için 109 dönüm alan tahsis edildi. Mardin’in Nusaybin ilçesinde de altyapı ve üstyapı çalışmaları tamamlandı. Sınır geçişlerinin başlaması, Suriye tarafındaki Kamışlı’da ise kapı açılmasına bağlı olduğu değerlendiriliyor.

İSTANBUL' UN YÜKÜ TUZLA' YA TAŞINIYOR

İç gümrüklerdeki şehir içi trafiğini rahatlatacak en büyük hamle İstanbul’da hayata geçiriliyor. Şehir merkezinde kalan Erenköy Gümrük İdaresi, Kuzey Marmara Otoyolu bağlantılarına yakın olan Tuzla’nın Tepeören mevkiine taşınacak. Yeni kurulacak tesiste gümrük sahasının 245 dönümden 500 dönüme, tır kapasitesinin ise 800 araçtan 2 bin araca çıkarılması hedefleniyor. Böylece ithalat ve ihracat yükü taşıyan ağır vasıtalar şehir içi trafiğe girmeden ana yollardan doğrudan gümrüğe ulaşabilecek.

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