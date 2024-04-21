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Karma yemde Avrupa'da en çok üretim yapan ülkeyiz

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Karma yemde Avrupa&#039;da en çok üretim yapan ülkeyiz

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye’nin, karma yem üretiminde dünyada yedinci, Avrupa’da da birinci ülke olduğunu söyledi.

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ'UN HABERİ -  Antalya’da düzenlenen 15’inci Uluslararası Yem Kongresi ve Yem Sergisine katılan Bakan Yumaklı “Yem sektörü, son dönemde önemli başarılara imza attı. 2023 sonu itibarıyla ülkemizdeki karma yem üreten işletme sayısı 1.624’ye yükseldi. Üretim kapasitesi de yıllık 34,3 milyon tona çıktı. Ülke olarak bu kapasitemizin yüzde 81’ini kullanıyoruz. Yıllık 28 milyon karma yem üretimiyle dünyada yedinci, Avrupa’da da en fazla üretim yapan birinci ülkeyiz” dedi.

Yeni bir üretim sezonu başında olunduğunu hatırlatan Yumaklı “Arpa ekim alanlarında geçen yıla göre yüzde 4’lük, buğday ekim alanlarında yüzde 7’lik artış var. 15 Mayıs’a kadarki yağışları çok yakinen takip edeceğiz. 1 Ekim 2023 ile 15 Nisan 2024 tarihleri arasındaki yağışlarda, normaline göre yüzde 4,4, geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 25 civarında artış oldu. Buğdayda ve arpada, yağışları dikkate aldığımızda 2023 yılı rakamlarını yakalayacağımızı; hatta geçeceğimizi söylemek istiyorum” açıklamasını yaptı.

DÜNYADA 7'NCİYİZ

Antalya’da düzenlenen 15. Uluslararası Yem Kongresi ve Yem Sergisinde konuşan Bakan Yumaklı “Yıllık 28 milyon karma yem üretimiyle dünyada yedinci, Avrupa’da da en fazla üretim yapan birinci ülkeyiz” dedi.

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Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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