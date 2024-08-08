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KKM stoğu gerilemeye devam ediyor! Bakan Şimşek: 50 haftada 1,6 trilyon TL azaldı

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KKM stoğu gerilemeye devam ediyor! Bakan Şimşek: 50 haftada 1,6 trilyon TL azaldı

Ekonomi Haberleri

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'dan Kur Korumalı Mevduat Sistemi'ne (KKM) ilişkin açıklamalar geldi. Bakan Şimşek, "Bir yıl önce 3,4 trilyon TL olan KKM stoku 50 haftadır kesintisiz gerileyerek 1,6 trilyon TL azaldı." ifadelerini kullanırken, Karahan'da KKM ile ilgili bir iddiaya cevap verdi.

Bugün Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan'dan Kur korumalı mevduatta (KKM) ilişkin açıklamalar geldi.

Üçüncü Enflasyon Raporu'nun tanıtımı amacıyla düzenlenen bilgilendirme toplantısında konuşan Karahan, "KKM yenileme ve dönüşüm hedeflerini değiştirmenin yanı sıra asgari faiz oranını düşürerek KKM bakiyesindeki azalmayı hızlandırdık." ifadelerini kullandı. Karahan, kur korumalı mevduatın (KKM) maliyetinin "100 milyar doların üzerinde" olduğu iddialarının sorulması üzerine, "O sayı kesinlikle doğru değil." diye konuştu.

KKM'nin maliyetinin büyük kısmının geçen sene gerçekleştiğini bildiren Karahan, şunları söyledi:

"Bu sene için baktığımızda kur ödemelerinde bir miktar ödeme var. Bunun sebebi de geçen sene haziran öncesi yapılan bazı hesapların vadelerinin bu sene içinde gelmiş olması. Geçen sene yaz aylarında yaşanan kur gelişmeleri neticesinde onların ödemeleri bu sene yapıldı. Biraz da kurda reel değerlenmeyle birlikte kur farkı ödemesi yapılmadı. Dolayısıyla bu seneki görünüm geçen seneye göre oldukça olumlu, bu sene yapılan ödemeler de geçen sene kaynaklı."

BAKAN ŞİMŞEK'TEN KKM AÇIKLAMASI

Bakan Şimşek'in X hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

"Bir yıl önce 3,4 trilyon TL olan KKM stoku 50 haftadır kesintisiz gerileyerek 1,6 trilyon TL azaldı.

Ağustostan itibaren vergi avantajı sonlanan KKM hesaplarına TL mevduat ve katılma hesapları ile uyumlu şekilde stopaj uygulanmaya başlandı. Son dönemde hızlanan KKM’den çıkışın sürmesini bekliyoruz.

Programımızın ana hedefi olan fiyat istikrarına ulaşmak için finansal istikrarı güçlendirmeye devam edeceğiz."

Düzenleyen:  - Ekonomi
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