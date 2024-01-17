Konut fiyatlarındaki yıllık değişim dudak uçuklattı! En büyük artış Ankara'da

17 Ocak 2024 16:34 - Güncelleme Tarihi: 17 Ocak 2024 16:58

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2023 yılı Kasım ayı konut fiyat endeksi (KFE) verisini açıkladı. Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 1,9 oranında artan KFE, bir önceki yılın aynı ayına kıyasla nominal olarak yüzde 82,8, reel olarak ise yüzde 12,4 oranında artış gösterdi.

Endeks, 2023 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 1,9 oranında artarak 1150,4 seviyesinde gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 82,8 oranında artan endeks, aynı dönemde enflasyon etkisi çıkarıldığında yüzde 12,4 oranında artış gösterdi.

EN BÜYÜK ARTIŞ İSTANBUL, İZMİR VE ANKARA'DA

İstanbul, Ankara ve İzmir’in konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2023 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre, sırasıyla yüzde 0,8, 1,8 ve 2,8 oranlarında artış gözlendi.

Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 69,2, 96,3 ve 76,9 oranlarında artış gösterdi.

METREKARE FİYATI 30 BİN TL'Yİ AŞTI

Öte yandan bu oranlar 3 yılın en yavaş artışı olarak kayıtlara geçti. Türkiye genelinde birim metrekare fiyatı ise 30 bin 318 TL'ye yükseldi. İstanbul’da metrekare fiyatı 44 bin 532 TL olurken Ankara'da metrekare fiyatı 23 bin 291 TL, İzmir’de 35 bin 465 TL şeklinde kaydedildi.