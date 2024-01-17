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    Konut fiyatlarındaki yıllık değişim dudak uçuklattı! En büyük artış Ankara'da

    Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Düzenleyen:

    Konut krizi derinleşiyor. Merkez Bankası'nın açıkladığı konut fiyat endeksine göre konut fiyatları, Kasım 2023'te yıllık yüzde 82,8 artış gösterdi. Enflasyon faktörü çıkarıldığında artış, yüzde 12,4 seviyesinde gerçekleşti.

    Konut fiyatlarındaki yıllık değişim dudak uçuklattı! En büyük artış Ankara&#039;da
    Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2023 yılı Kasım ayı konut fiyat endeksi (KFE) verisini açıkladı. Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 1,9 oranında artan KFE, bir önceki yılın aynı ayına kıyasla nominal olarak yüzde 82,8, reel olarak ise yüzde 12,4 oranında artış gösterdi.

    Endeks, 2023 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 1,9 oranında artarak 1150,4 seviyesinde gerçekleşti.

    Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 82,8 oranında artan endeks, aynı dönemde enflasyon etkisi çıkarıldığında yüzde 12,4 oranında artış gösterdi.

    Konut fiyatlarındaki yıllık değişim dudak uçuklattı! En büyük artış Ankara'da

    EN BÜYÜK ARTIŞ İSTANBUL, İZMİR VE ANKARA'DA

    İstanbul, Ankara ve İzmir’in konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2023 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre, sırasıyla yüzde 0,8, 1,8 ve 2,8 oranlarında artış gözlendi.

    Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 69,2, 96,3 ve 76,9 oranlarında artış gösterdi.

    METREKARE FİYATI 30 BİN TL'Yİ AŞTI

    Öte yandan bu oranlar 3 yılın en yavaş artışı olarak kayıtlara geçti. Türkiye genelinde birim metrekare fiyatı ise 30 bin 318 TL'ye yükseldi. İstanbul’da metrekare fiyatı 44 bin 532 TL olurken Ankara'da metrekare fiyatı 23 bin 291 TL, İzmir’de 35 bin 465 TL şeklinde kaydedildi. 

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    Konut FiyatlarıKonutAnkaraİstanbulİzmir
    Haberler > Ekonomi > Konut fiyatlarındaki yıllık değişim dudak uçuklattı! En büyük artış Ankara'da
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