Kredi notu arttı, Şimşek'ten kritik değerlendirme geldi: Risk primi daha da düşecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yabancı kurumların Türkiye'nin kredi notuna yönelik aldıkları kararı değerlendirip "Bu not artışı, süreci başarıyla yönettiğimizi ve ekonomimizin dayanıklılığını teyit ediyor. Risk primimiz daha da düşecek, finansmana erişimimiz artacak ve yeni not artışları gelecektir" dedi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Türkiye'nin kredi notunu bir kademe artırarak “Ba3”e çıkardı. Not görünümü ise “durağan” olarak belirlendi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Moody’s’in Türkiye’nin notunu yükseltmesi üzerine sosyal medya hesabından kritik değerlendirmelerde bulundu.

"EKONOMİMİZ TEKRAR OLUMLU DÖNGÜDE"

Şimşek'in paylaşımı şöyle:

"Ülke kredi notumuz yükseldi.

Ekonomimiz yurt içi ve yurt dışı belirsizliklerin ve zorlukların yaşandığı dönemi aşarak tekrar olumlu bir döngüye girdi.

Bu not artışı, süreci başarıyla yönettiğimizi ve ekonomimizin dayanıklılığını teyit ediyor.

"RİSK PRİMİ DAHA DA DÜŞECEK"

Enflasyonu kalıcı olarak düşürmeye, cari açığı sürdürülebilir seviyede tutmaya ve deprem harcamaları hariç bütçe disiplinini güçlendirmeye kararlıyız.



Programımızın kazanımlarını, yeşil ve dijital dönüşüm başta olmak üzere sanayide yapısal dönüşümü sağlayacak reformlarla kalıcı hale getireceğiz.

Sabır ve kararlılıkla programımızı uygulamayı sürdürdükçe, risk primimiz daha da düşecek, finansmana erişimimiz artacak ve yeni not artışları gelecektir"