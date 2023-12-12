Kripto para düzenlemesi için geri sayım başladı: İşlem vergisi geliyor

12 Aralık 2023 13:32 - Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2023 14:44

Editör: Abdullah Keleş / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Beklenen kripto para düzenlemesine ilişkin detaylar belli oldu. Düzenlemeyle ilgili en çok merak edilen konulardan biri vergilendirmeydi. Kripto paralardan elde edilen kazançların nasıl ve ne kadar vergilendirileceği belirsizliğini koruyordu. Düzenlemenin yürürlüğe girmesinin ardından, kripto piyasasında belirli bir limitin üzerindeki kazançlara işlem vergisi uygulanacağı öğrenildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yasa tasarısını Meclis'e getirmesi bekleniyor.

KRİPTO PARALARI SPK DENETLEYECEK

Düzenleme kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), kripto paraların ihracına ilişkin kuralları belirleyen ana otorite olacak. Kripto para borsaları da SPK’nın denetimine girecek. Borsalar için sermaye yeterliliği ve teminat zorunluluğu getirilecek.

Kripto para varlıklarının saklanması hizmeti de düzenleme kapsamında olacak. Bu hizmeti kimlerin ve hangi şartlarda verebileceği belirlenecek.

Mevcut kripto para şirketlerine ise altyapılarını düzenlemeleri için bir geçiş süresi tanınacak.

ERKAN VE ŞİMŞEK'TEN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili geçtiğimiz aylarda açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kripto para düzenlemesiyle tüm kriterlerin yerine getirilmiş olacağını söyledi.

Kasım ayında kripto para birimlerine ilişkin açıklamada bulunan TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan ise, "Kripto düzenlemesi için SPK ile birlikte çalışıyoruz, çalışmalar devam ediyor. Belirgin bir iyileşme şu an görmüyoruz, ama öncü sinyaller alıyoruz, programın çalıştığına dair ilk emareler çıkmaya başladı" dedi.

Belirli bir kazancın üzerindeki kişilerin vergilendirileceği belirtilen kripto para düzenlemesinin 2024 yılının ilk aylarında Meclis'e getirilmesi hedefleniyor.