Lila, Erzurum'a fabrika kuruyor! 2 bin rakımda 3 milyar TL yatırım

7 Aralık 2023 05:17 - Güncelleme Tarihi: 7 Aralık 2023 05:17

Editör: Sinem Eryilmaz / Kaynak: Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR'ÜN HABERİ - Bünyesinde Maylo, Sofia, Ultra Berrak ve Nua markalarını bulunduran Lila Kâğıt, Erzurum’da 3 milyar liralık yatırımla temizlik kâğıdı fabrikası kuracak. Yenilenebilir enerji için 1 milyar lira, yenileme için de 1 milyar lira daha yatırım yapacak olan Lila, 5 yılda toplam 5 milyar liralık yatırımı hayata geçirecek. Erzurum’da üretilen temizlik kâğıtları, bölgedeki iller başta olmak üzere ihtiyacı karşılayacak. Ayrıca Gürcistan, Türk Cumhuriyetleri, İran ve Irak’a buradan ihracat gerçekleştirilecek.

DOĞU ANADOLU’DA ALANINDA İLK TESİS

Türkiye’nin kalkınmasının yolunun üretim, yatırım, ihracat ve istihdamdan geçtiğini ifade eden Lila Kâğıt Genel Müdürü Alp Öğücü ezber bozan yatırımlara 2024 yılında da devam edeceklerini söyledi. Öğücü “Türkiye’den çıkan bir şirket olarak her yıl artan yatırımımız, üretim kapasitemiz ve ihracatımızla Türkiye’nin büyüme hedefine katkı sağlıyoruz. 2023 yılında çoğunluğun ‘belirsizlik’ olarak gördüğü ve yatırım yapmaktan çekindiği bir ortamda sıfırdan, 2.000 rakımda yeni bir tesis için adım attık. Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz’in ilk temizlik kâğıdı üretim tesisini Erzurum’da kuruyoruz. 160 bin metrekare alan üzerine kuracağımız fabrikada temizlik kâğıdı üretimi ve atık kâğıttan dönüşüm yapacağız. Tesis 500 kişiye de istihdam sağlayacak. İlk 4 yılda yapacağımız yaklaşık 3 milyar TL’lik yatırım ile hem bölgenin kâğıt ihtiyacını karşılamayı hem de Türki Cumhuriyetler başta olmak üzere Irak, Gürcistan gibi pazarlara ihracat yapmayı hedefliyoruz. 2025 yılının başında projemizin ilk fazı olan konverting tesisimizi devreye alacak şekilde planlarımızı yaptık. İlk faz ile 37 bin ton kapasiteye ulaşacağız. Bu da toplam üretimimizin yüzde 13’üne denk geliyor. İkinci faz ile buna yüzde 26 daha eklenecek” dedi.

80 MİLYON DOLAR DIŞ TİCARET FAZLASI VERECEK

Öğücü, yatırım için Erzurum’u tercih etmelerinin nedenini ise şöyle açıkladı: Erzurum ham madde ve pazarlara erişim için avantaj sunuyor. Trabzon üzerinden limanlara erişim mümkün. Aynı zamanda Erzurum Gürcistan, Azerbaycan, Irak ve İran’a açılan bir kapı. Buradaki yatırımlarda 5. bölgede teşviklerden yararlanabiliyorsunuz. Bu yatırımla Erzurum da 80 milyon dolar dış ticaret fazlası verecek.

2024 yılında yapılacak yeni yatırımlardan da bahseden Öğücü “Ergene, Erzurum ve Kahramanmaraş olmak üzere Türkiye’nin üç farklı lokasyonunda yaklaşık 1 milyar TL’lik yatırım bedeli ile toplam 50 MW’lık yenilenebilir enerji yatırımına başladık. Tekirdağ Ergene’deki tesisimizde 2024 başında 14,5 MW’lık çatı GES’i devreye alarak projemizin ilk kısmını tamamlamayı hedefliyoruz. Tesislerimizde yenileme yatırımları kapsamında da 1 milyar lira kadar yatırım daha yapacağız. Böylece 5 yılda 5 milyar lira yatırıma ulaşacağız” diye konuştu.

ÜRETİMİN YÜZDE 70'İ İHRACATA GİDİYOR

Lila Kâğıt Genel Müdürü Öğücü, üretim kapasitelerinin 271 bin tona ulaştığını belirterek “Bununla birlikte ürettiğimiz bobin kâğıtların yüzde 40’tan fazlasını konverting tesisimizde işleyebilir noktaya geldik. Satış tonajımız yıllar bazında artış göstererek 2022 yılında yüzde 29 artışla 192 bin ton seviyelerine ulaştı. Şu anki kapasitemiz ile Türkiye’nin temizlik kâğıdı ihtiyacının yüzde 35’ini tek başına karşılayacak durumdayız. Üretimin yüzde 70’ni 81 ülkeye ihraç ediyoruz. 2023 yılını da benzer şekilde kapatmayı planlıyoruz” dedi.