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"Locals" kelimesi tartışmalara konu olmuştu! Bakan Şimşek sessizliğini bozdu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
&quot;Locals&quot; kelimesi tartışmalara konu olmuştu! Bakan Şimşek sessizliğini bozdu

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, gündem olan "locals" demeciyle ilgili açıklamalarda bulundu. Sözlerinin istismar edildiğini söyleyen Bakan Şimşek, "Burada çok şaşırıyoruz. Çünkü finansta kullanılan bir terminoloji bağlamından çıkarılırsa gereksiz tartışmalara yol açıyor." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, IMF-Dünya Bankası Bahar Toplantıları kapsamında düzenlenen etkinlikte Türk yatırımcıları anlatırken "locals" kelimesini kullanmıştı. Ancak Bakan Şimşek'in bu ifadesini "yerel halk" olarak kullandığı gerekçesi ile tepkilere neden olmuştu. Bazı ekonomistler ise "locals" sözcüğünün mesleki bir ifade olduğunu ifade etmişti.

"GEREKSİZ TARTILMALARA YOL AÇIYOR" 

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, gündem olan konuyla ilgili sessizliğini bozdu. Demecinin çarpıtıldığını belirten Bakan Şimşek, "yerel" sözlerine açıklık getirdi. 

Şimşek, "Bir toplantıda 'Küresel yatırımcılar Türkiye'nin programına güveniyor. Şimdi yerel yatırımcıları ikna etme zamanı' dedik. İçeride bu işin nasıl istismar edildiğini gördük. Burada çok şaşırıyoruz. Çünkü finansta kullanılan bir terminoloji bağlamından çıkarılırsa gereksiz tartışmalara yol açıyor." dedi. 

BAKANLIK DA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Konu hakkında Hazine ve Maliye Bakanlığı da bir açıklama yapmıştı. Bakanlığın açıklamasında şu ifadeler kullanılmıştı: 

"Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek'in ABD temasları çerçevesinde bir panelde kullandığı ekonomi/finans terminolojisinde yer alan 'locals' kelimesinin siyasi malzeme yapılmaya devam edilmesini hayretle izliyor ve bu açıklamayı zaruri görüyoruz.

Konuşmanın ilgili bölümünde Sayın Bakanımız dezenflasyonu desteklemek için programın güçlendirileceği, yapısal reformlara hız verileceği, uluslararası yatırımcıların Türk varlıklarına güçlü ilgisinin bulunduğu ve yerel yatırımcıların enflasyonun düşeceğine ikna edilmesi gerektiğini ifade etmiştir.

Konunun uzmanları da terminolojide rutin olarak kullanılan bu kelimenin 'yerel yatırımcıları' ifade ettiğini defalarca belirtmiştir.

"KASITLI İTHAMLARI KINIYORUZ"

Dolayısıyla, ekonomi ve finans çevreleri tarafından sıklıkla kullanılan ve kabul görmüş bu ifade üzerinden Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek'e atfedilen tuhaf ve akıl dışı söylemler kabul edilemez.

Kasıtlı ve bilinçli bu ithamları da şiddetle kınıyoruz."

 

 

 

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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