MEGA METAL SANAYİ HANGİ BANKALARDA VAR? Talep için 2 gün! MEGMT halka arz hangi bankalardan ve aracı kurumlardan alınır?

Mega Metal Sanayi hangi bankalarda var? Bakır tel sektörü denilince akla gelen ilk şirketlerden olan Mega Metal Sanayi, MEGMT hisse kodu ile borsaya katılım sağlayacak. Bunun için olarak SPK onayı sonrasında talep toplamaya başladı. Toplamda 2 gün sürecek talep toplama işleminden sonra Borsa İstanbul Yıldız pazarda işlem görecek. Hal böyleyken yatırımcı da, "Mega Metal Sanayi hangi bankalarda var, MEGMT hangi bankalardan ve aracı kurumlardan satın alınır, kaç lot düşer" gibi sorulara cevap arıyor. İşte tüm ayrıntılar...

MEGA METAL SANAYİ HANGİ BANKALARDA VAR?

Mega Metal (MEGMT) halka arzı yapılan çalışmalar sonucunda hangi bankalar üzerinden gerçekleştireceği belirlendi. Halka arz süreci A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından gerçekleştirilecek olan şirketin bulunduğu bankalar şu şekilde:

Al Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Acar Menkul Değerler A.Ş.

Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Akbank T.A.Ş.

Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Anadolu Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Anadolubank A.Ş.

Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

Aktif Yatırım Bankası A.Ş.

Bizim Menkul Değerler A.Ş.

Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Burgan Bank A.Ş.

Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

DenizBank A.Ş.

Dinamik Menkul Değerler A.Ş.

Galata Menkul Değerler A.Ş.

Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Garanti Bankası A.Ş.

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Global Menkul Değerler A.Ş.

Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Türkiye Halk Bankası A.Ş.

Ing Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ing Bank A.Ş.

Investaz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Info Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Integral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Türkiye İş Bankası A.Ş.

Marbaş Menkul Değerler A.Ş.

Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Fibabanka A.Ş.

PhilipCapital Menkul Değerler A.Ş.

Piramit Menkul Değerler A.Ş.

Qnb Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Qnb Finansbank A.Ş.

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Şekerbank T.A.Ş.

Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Odea Bank A.Ş.

Teb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Teb A.Ş.

Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ünlü Menkul Değerler A.Ş.

Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

T. Vakıflar Bankası T.A.O.

Yapı Kredi Menkul Değerler A.Ş.

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.

Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.

Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

T.C. Ziraat Bankası A.Ş.

Pay Menkul Değerler A.Ş.

Prim Menkul Değerler A.Ş.

MEGMT KAÇ LOT DÜŞER?

Mega Metal San. ve Tic. A.Ş. hissesi 28,30 TL’den halka arz olacak. Mega Metal San. ve Tic. A.Ş. halka arzı 7-8 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecektir. Mega Metal San. ve Tic. A.Ş. hissesinin sembolü “(MEGMT)” olacak. Mega Metal San. ve Tic. A.Ş. halka arzının büyüklüğü 1,7 milyar TL olarak açıklandı.

Mega Metal San. ve Tic. A.Ş.’nin halka açıklık oranı 22,64%’tür. Toplamda 9 milyon 750 bin adet lot dağıtılacaktır. Mega Metal San. ve Tic. A.Ş. katılım endeksine uygun değildir. Mega Metal San. ve Tic. A.Ş. halka arzı onaylı izahnameye göre eşit dağıtım olarak gerçekleşecektir.

Mega Metal San. ve Tic. A.Ş.’nin 5 ortağı bulunmaktadır. Şirket paylarının 50%’si Cüneyt Ali Turgut’a, 30%’u Abdullah Turgut’a, 10%’u Fatma Turgut’a, 5%’i Mehmet Emin Turgut’a, 5%’i İhsan Ahmet Turgut’a aittir. 2022 yılında toplam hasılat rakamı 8,8 milyar TL, brüt kâr rakamı 681,1 milyon TL’dir. 2021 yılında toplam hasılat rakamı 4,2 milyar TL, brüt kâr rakamı 356,4 milyon TL’dir. 2020 yılında toplam hasılat rakamı 2 milyar TL, brüt kâr 187,8 milyon TL’dir.