Mehmet Şimşek'ten "enflasyon düzeltmesi" açıklaması! 1.5 milyon mükellef çıkarılıyor

Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: Anadolu Ajansı 29 Ağustos 2024 10:32 - Güncelleme: 29 Ağustos 2024 10:41 - Güncelleme:

Ekonomi Haberleri / Anadolu Ajansı

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, milyonları ilgilendiren yeni gelişmeyi duyurdu. Şimşek, "Küçük işletmelere kolaylık sağlamak için yaklaşık 1,5 milyon mükellefi geçici vergi dönemlerinde enflasyon düzeltmesi kapsamından çıkarıyoruz." dedi.