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Haberler > Ekonomi > Mehmet Şimşek'ten "enflasyon düzeltmesi" açıklaması! 1.5 milyon mükellef çıkarılıyor

Mehmet Şimşek'ten "enflasyon düzeltmesi" açıklaması! 1.5 milyon mükellef çıkarılıyor

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Mehmet Şimşek&#039;ten &quot;enflasyon düzeltmesi&quot; açıklaması! 1.5 milyon mükellef çıkarılıyor

Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, milyonları ilgilendiren yeni gelişmeyi duyurdu. Şimşek, "Küçük işletmelere kolaylık sağlamak için yaklaşık 1,5 milyon mükellefi geçici vergi dönemlerinde enflasyon düzeltmesi kapsamından çıkarıyoruz." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, yaklaşık 1,5 milyon mükellefin geçici enflasyon düzeltmesi kapsamından çıkarıldığını açıkladı.

CİROSU 50 MİLYON LİRANIN ALTINDA OLACAK

Bakan Şimşek'in açıklamaları şu şekilde: "2023 sonu itibarıyla cirosu 50 milyon liranın altındaki işletmelerin 2024 ikinci ve üçüncü geçici vergi dönemlerinde enflasyon düzeltmesi yapmasına gerek olmayacak. Küçük işletmelere kolaylık sağlamak için yaklaşık 1,5 milyon mükellefi geçici vergi dönemlerinde enflasyon düzeltmesi kapsamından çıkarıyoruz." 

Ayrıntılar geliyor...

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Anadolu Ajansı
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