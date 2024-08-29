Mehmet Şimşek'ten "enflasyon düzeltmesi" açıklaması! 1.5 milyon mükellef çıkarılıyor
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Ekonomi Haberleri / Anadolu Ajansı
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, milyonları ilgilendiren yeni gelişmeyi duyurdu. Şimşek, "Küçük işletmelere kolaylık sağlamak için yaklaşık 1,5 milyon mükellefi geçici vergi dönemlerinde enflasyon düzeltmesi kapsamından çıkarıyoruz." dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, yaklaşık 1,5 milyon mükellefin geçici enflasyon düzeltmesi kapsamından çıkarıldığını açıkladı.
CİROSU 50 MİLYON LİRANIN ALTINDA OLACAK
Bakan Şimşek'in açıklamaları şu şekilde: "2023 sonu itibarıyla cirosu 50 milyon liranın altındaki işletmelerin 2024 ikinci ve üçüncü geçici vergi dönemlerinde enflasyon düzeltmesi yapmasına gerek olmayacak. Küçük işletmelere kolaylık sağlamak için yaklaşık 1,5 milyon mükellefi geçici vergi dönemlerinde enflasyon düzeltmesi kapsamından çıkarıyoruz."
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Düzenleyen: Gözde Nur Bayar - Ekonomi
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı