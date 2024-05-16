Mehmet Şimşek'ten 'iyileşme' paylaşımı: Programımız çalışıyor

Bakan Mehmet Şimşek, son bir buçuk aydaki iyileşmeye vurgu yapıp "Swap hariç net uluslararası rezervlerde son bir buçuk aydaki iyileşme 42 milyar dolar oldu" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından mevcut program çerçevesindeki iyileşmeye dair paylaşımlarda bulundu.

Mehmet Şimşek, yaptığı paylaşımda, finansal göstergelerin mevcut program çerçevesinde iyileştiğini belirtti.

Bakan Şimşek, risk primini gösteren CDS’nin geçen yıl Mayıs ayına göre 435 baz puan azalarak 2020 yılı Şubat ayından sonraki en düşük seviyesi olan 268 baz puana gerilediğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

LİRANIN PAYI ARTTI

2023 yılı Ağustos ayından itibaren kesintisiz olarak gerileyen Kur Korumalı Mevduat stoku yüzde 36 azalırken nominal düşüş 1,2 trilyon TL’ye ulaştı. Bu dönemde, TL mevduatların toplam içindeki payı 14 puan arttı. Merkez Bankası brüt rezervi 134,4 milyar dolara ulaşırken, swap hariç net uluslararası rezervlerde son bir buçuk aydaki iyileşme 42 milyar dolar oldu.”

Şimşek, programın olumlu sonuçları ve artan güven ile güçlenen finansal istikrarın dezenflasyona önemli katkı sağlayacağını da sözlerine ekledi.