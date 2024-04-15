Merkez Bankası 2023 zararını açıkladı

TCMB, 2023 yılı bilançosunu açıkladı. Açıklanan bilançoya göre, realize edilen zarar 818,2 milyar TL oldu.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB) 2023 yılı bilançosu açıklandı. Buna göre, realize edilen zarar 818,2 milyar TL oldu.

Ayrıca, henüz realize edilmemiş 'diğer' kalemler toplamı 817,8 milyar TL olarak sabitlendi.

Bu iki kalemin, taşınan açık döviz pozisyonları ve KKM kur farkı ödemelerinden kaynaklandığı ifade edildi.

https://www.resmigazete.gov.tr/ilanlar/eskiilanlar/2024/04/20240415-4-13.pdf