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Ekonomi

Merkez Bankası açıkladı! İşte Türkiye'nin 1 yıl içinde ödemesi gereken dış borç

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Merkez Bankası açıkladı! İşte Türkiye'nin 1 yıl içinde ödemesi gereken dış borç

Türkiye'nin kısa vadeli dış borç stoku bir önceki çeyreğe göre yüzde 2,5 artarak haziranda 170,7 milyar dolar oldu. Bu rakama uzun vadeli olup da vadesine 1 yıl veya daha az kalan 68,8 milyar dolarlık borç da eklenince, önümüzdeki 1 yıl içinde ödenmesi gereken dış borçların toplamı 239,5 milyar dolar oldu.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Haziran ayı Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri Gelişmeleri'ni paylaştı. Türkiye’nin Kısa Vadeli Dış Borç (KVDB) stoku, bir önceki çeyreğe göre yüzde 2,5 artarak Haziran ayı itibarıyla 170,7 milyar dolar oldu. Orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış borçları gösteren kalan vadeye göre KVDB stoku, 239,5 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bankalar kaynaklı KVDB stoku, bir önceki çeyreğe göre yüzde 5,0 oranında artarak 74,9 milyar dolar oldu.

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BANKALARIN KISA VADELİ YURT DIŞI BORCU AZALDI

Yurt içi bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli kredi ve menkul kıymet yükümlülükleri, bir önceki çeyreğe göre yüzde 4,3 oranında azalarak 8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatı yüzde 14,6 oranında artışla 19,9 milyar dolar olurken, banka hariç mevduatlar yüzde 1,9 oranında azalışla 21,4 milyar dolar olarak gerçekleşti. TL cinsinden toplam mevduat yükümlülükleri ise yüzde 7,5 oranında artarak 25,6 milyar dolarına yükseldi.

Merkez Bankası açıkladı! İşte Türkiye'nin 1 yıl içinde ödemesi gereken dış borç
Başlık ResmiMerkez Bankası açıkladı! İşte Türkiye'nin 1 yıl içinde ödemesi gereken dış borç

TİCARİ KREDİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ...

Diğer sektörler kaynaklı KVDB stoku, bir önceki çeyreğe göre yüzde 3,6 oranında artarak 72,0 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Dış ticaret işlemlerinden kaynaklanan ticari kredi yükümlülükleri, yüzde 0,1 oranında azalarak 63,6 milyar doları olurken, nakit kredi kaynaklı yükümlülükler yüzde 43,5 oranında artarak 8,4 milyar dolara yükseldi.

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BORCUN BÜYÜK BÖLÜMÜ DÖVİZ ÜZERİNDEN

KVDB stoku içerisinde dolar, euro ve diğer döviz cinslerinin payı azalırken, Türk lirasının payında artış oldu. Buna göre, stokun yüzde 34,6’sını dolar, yüzde 26,5’ini euro, yüzde 25,3’ünü Türk lirası ve yüzde 13,6’sını diğer döviz cinsleri oluşturdu.

Kalan vadeye göre KVDB stokunda, mevduat yükümlülükleri 66,9 milyar dolara düşerken, kredi ve menkul kıymet yükümlülükleri 74,2 milyar dolara yükseldi.

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Editör : MESUT ŞAHİN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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