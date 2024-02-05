Merkez Bankası'ndan TL'ye destek adımı

Düzenleyen: Şeyda Karaca / Kaynak: Türkiye Gazetesi 5 Şubat 2024 00:17 - Güncelleme: 5 Şubat 2024 00:32 - Güncelleme:

Tcmb, Haber

Ekonomi Haberleri / Türkiye Gazetesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Turk lirası mevduatına geçişin desteklenmesi için yeni kararlar aldı. Karara göre 1 aydan uzun vadeli TL mevduat ve kur korumalı mevduat (KKM) hesaplarında zorunlu karşılıklara 3 ayda bir faiz uygulanacak. Döviz dönüşümlü kur korumalı mevduatta ise süre uzatıldı. Karara göre, 31 Ocak 2024 itibarıyla bankalarda mevcut olan altın, dolar, euro, sterlin cinsi hesaplar TL'ye çevrilebilecek.