Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
 •  •  •  
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • Seçim
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer

    • Merkez Bankası'ndan TL'ye destek adımı

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Merkez Bankası&#039;ndan TL&#039;ye destek adımı
    Tcmb, Haber

    Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Turk lirası mevduatına geçişin desteklenmesi için yeni kararlar aldı. Karara göre 1 aydan uzun vadeli TL mevduat ve kur korumalı mevduat (KKM) hesaplarında zorunlu karşılıklara 3 ayda bir faiz uygulanacak. Döviz dönüşümlü kur korumalı mevduatta ise süre uzatıldı. Karara göre, 31 Ocak 2024 itibarıyla bankalarda mevcut olan altın, dolar, euro, sterlin cinsi hesaplar TL'ye çevrilebilecek.

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), parasal aktarım mekanizmasının güçlendirilmesi, Türk lirası (TL) mevduat payının artırılması ve Kur Korumalı Mevduat'tan (KKM) TL mevduata geçişin desteklenmesi amacıyla TL zorunlu karşılıklara faiz uygulayacak.

    TCMB'nin konuya ilişkin duyurusu yayımlandı.

    Buna göre, parasal aktarım mekanizmasının güçlendirilmesi, TL mevduat payının artırılması ve KKM'den TL mevduata geçişin desteklenmesi amacıyla belirlenen koşulları sağlayan mevduat bankalarının 1 aydan uzun vadeli TL mevduat ve KKM hesapları için tesis edilen zorunlu karşılıklarına 3 ayda bir faiz uygulanacak.

    Katılım bankalarının TL cinsinden tesis edilmesi gereken zorunlu karşılık tutarında, benzer etkiyi sağlayacak şekilde indirim yapılacak.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Tcmb
    Haberler > Ekonomi > Merkez Bankası'ndan TL'ye destek adımı
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Tarım Kredi’de kahvaltı ve sebze ürünlerinde fiyat yarı yarıya düştü! Sadece 5 gün sürecek, 4-9 Şubat 2024 indirimli ürünler kataloğu - EkonomiTarım Kredi’de kahvaltı ve sebze ürünlerinde fiyat yarı yarıya düştü! Sadece 5 gün sürecek, 4-9 Şubat 2024 indirimli ürünler kataloğuTHY Genel Müdürü Ekşi'den yolculara çağrı: Ne siz üzülün ne biz - EkonomiTHY'den yolculara çağrıBakan Şimşek'ten 'Fatih Karahan' açıklaması: Güvenimiz ve desteğimiz tam - EkonomiBakan Şimşek'ten 'Fatih Karahan' açıklamasıYeni Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'dan ilk açıklama - EkonomiMerkez'in yeni başkanından ilk mesajİstanbul'un trafiğine çare olacak! Bakan Uraloğlu ‘Serbest Geçiş Sistemi’nin detaylarını paylaştı - EkonomiBakan Uraloğlu yeni sistemin detaylarını paylaştıAdana'da indirim izdihamı! Pijama almak için birbirleriyle yarıştılar - EkonomiAdana'da indirim izdihamı!ABD’li dev bankadan korkutan altın tahmini! Hesaplar sil baştan değişti: 2 bin 175 dolar sesleri yükseliyor - EkonomiABD’li dev bankadan korkutan altın tahmini! Hesaplar sil baştan değişti: 2 bin 175 dolar sesleri yükseliyorAile ve Gençlik Fonu başvuruları başlıyor! İlk defa deprem bölgesinde uygulanacak - EkonomiAile ve Gençlik Fonu başvuruları başlıyor!Elinde gram altın ve dolar olanlara çağrı! Ünlü ekonomist uyardı: Pazartesi sabahı dananın kuyruğu kopuyor - EkonomiElinde gram altın ve dolar olanlara çağrı! Ünlü ekonomist uyardı: Pazartesi sabahı dananın kuyruğu kopuyorOcak ayında 45 ilin ihracatı arttı - EkonomiOcak ayında 45 ilin ihracatı arttı!
    Sonraki Haber Yükleniyor...