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Microsoft'u geride bıraktı! Nvidia dünyanın en değerli şirketi oldu

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Microsoft&#039;u geride bıraktı! Nvidia dünyanın en değerli şirketi oldu

Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

ABD'li çip üreticisi Nvidia, piyasa değerinin 3,34 trilyon dolara yükselmesi ile birlikte Microsoft'u geride bırakarak dünyanın en değerli şirketi oldu.

ABD California merkezli çip üreticisi Nvidia'nın Nasdaq borsasında işlem gören hisseleri, yüzde 3'ün üzerinde değer kazanarak hisse başına 135,96 dolara yükseldi. Şirketin toplam piyasa değeri, hisselerindeki yükselişle birlikte 3,34 trilyon dolara ulaştı.

Bu yükselişle birlikte Microsoft'un 3,32 trilyon dolarlık piyasa değerini aşan Nvidia, dünyanın en değerli şirketi unvanını aldı.

APPLE BİR GÜNLÜĞÜNE ZİRVEYE ÇIKMIŞTI

Apple, 13 Haziran'da iPhone için üretken yapay zeka özellikleri de dahil olmak üzere yapılan duyuruların hisseleri tırmandırmasıyla ABD'nin en değerli şirketi olmuş, piyasa değeri yalnızca bir gün sonra yeniden Microsoft'un altına gerilemişti.

YÜZDE 170'İN ÜZERİNDE DEĞER KAZANDI

Yapay zeka çiplerine yönelik talep artmaya devam ederken Nvidia'nın hisseleri, yılın başından bu yana yüzde 170'in üzerinde değer kazandı.

Nvidia'nın piyasa değeri ilk kez haziranın başında 3 trilyon doları aşmıştı.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Anadolu Ajansı
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