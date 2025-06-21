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Ortak mı oluyor? THY'den Air Europa açıklaması

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Ortak mı oluyor? THY&#039;den Air Europa açıklaması
THY, Ortaklık, Yatırım, Kamuoyu, Erteleme, Haber
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Türk Hava Yolları (THY), İspanya merkezli faaliyet gösteren Air Europa'da yatırım fırsatının incelenmesi ve muhtemel ortaklık sinerjilerinin belirlenmesi amacıyla bağlayıcı olmayan nitelikte görüşmeler yapıldığını açıkladı.

THY tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yapılan duyuruda, İspanya merkezli faaliyet gösteren Air Europa Holding S.L.U'dan (Air Europa) hisse almak için görüşmelerde bulunduğuna yönelik çıkan haberlere ilişkin olarak, "Ortaklığımız küresel havacılık sektöründeki konumunu güçlendirmek ve pazardaki rekabetçiliğini artırmak amacıyla büyüme fırsatlarını sürekli olarak değerlendirmektedir. Bu kapsamda, ilgili haberlere konu olan Air Europa'da yatırım fırsatının incelenmesi ve muhtemel ortaklık sinerjilerinin belirlenmesi amacıyla bağlayıcı olmayan nitelikte görüşmeler yapılmaktadır." ifadelerine yer aldı.

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"BAĞLAYICI OLMAYAN TEKLİFİN KAMUYA AÇIKLANMASI ERTELENDİ"

Açıklamada, "Yönetim Kurulumuzun 29 Mayıs 2025 tarihli kararı uyarınca sürecin bulunduğu aşama, içerdiği belirsizlik ve yatırımcıların yatırım kararını etkileme ihtimali göz önüne alınarak ortaklığımızın meşru çıkarlarının korunması ve sürecin olumsuz yönde etkilenmemesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 6'ncı maddesi uyarınca söz konusu bağlayıcı olmayan teklifin kamuya açıklanması ertelenmiştir." denildi.

Ortak mı oluyor? THY'den Air Europa açıklaması - 2. Resim

Yönetim Kurulunun ilgili erteleme kararının yatırımcıların yanıltılması riskini oluşturmadığı değerlendirmesiyle birlikte erteleme süresince ilgili bilgilerin gizliliğinin korunması için ortaklık nezdinde gerekli tedbirlerin alındığının yer aldığı açıklamada, konuyla ilgili olarak yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek yeni bir gelişme olması durumunda gerekli bilgilendirmelerin kamuoyu ile paylaşılacağı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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