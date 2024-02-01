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    • Özür dileyerek simide zam yapmışlardı! Bakan Yardımcısı işin aslını anlattı

    Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, vatandaştan özür dileyerek simidin fiyatını 10 TL'den 15 TL'ye yükselten ve tepkiler üzerine geri adım atan Ankara Simitçiler Odası Başkanı Savaş Delibaş'a tepki gösterdi. Gürcan, odanın maliyet hesabının piyasa gerçekleriyle uyuşmadığını belirterek, "Fiyatların girdilerdeki muhtemel artışları dikkate alarak yani henüz yapılmamış ama zam gelebilir beklentisi ile tespit ettikleri anlaşılmıştır" dedi.

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Özür dileyerek simide zam yapmışlardı! Bakan Yardımcısı işin aslını anlattı
    Ankara, Simit, Zam, Haber

    Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Ankara Simitçiler Odası Başkanı Savaş Delibaş, 28 Ocak tarihinde artan maliyet ve kira giderlerini gerekçe göstererek Ankara'da simide yüzde 50 oranında zam yapıldığını açıklamıştı. Fiyatı 10 TL'den 15 TL'ye yükselttiklerini söyleyen Delibaş, "Özellikle emekli ve öğrenci kesiminden, dar gelirli hemşerilerimizden özür diliyoruz, bu zammı yapmak zorunda kaldık" demişti.

    Bunun üzerine halkın yoğun tepkisiyle karşılaşan Ankara Simitçiler Odası, karardan geri adım atmak zorunda kalmıştı. Konuyla ilgili bugün paylaşım yapan Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Delibaş'ın fahiş zam yaptığını belirterek işin aslını kamuoyuna duyurdu.

    Özür dileyerek simide zam yapmışlardı! Bakan Yardımcısı işin aslını anlattı
    Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan

    "MUHTEMEL ARTIŞA GÖRE ZAM YAPTILAR"

    Paylaşımında Gürcan şunları kaydetti:

    "Ankara Simitçiler Odası Başkanı’nın geçen hafta sonu açıklamış olduğu ve kamuoyunun büyük tepki gösterip, yoğun şekilde şikayet ettiği yüzde 50 artış ile 15 TL’lik simit fiyatı üzerine Ankara Simitçiler Odası Başkanı ile 29 Ocak Pazartesi sabahı yapmış olduğumuz görüşmede, kendilerinden aldığımız maliyet hesabının, piyasa gerçekleriyle uyuşmadığı, fiyatların oda başkanın röportajda söylemiş olduğu gibi girdilerdeki muhtemel artışları dikkate alarak yani henüz yapılmamış ama zam gelebilir beklentisi ile tespit ettikleri anlaşılmıştır."

    Özür dileyerek simide zam yapmışlardı! Bakan Yardımcısı işin aslını anlattı
    Odanın maliyet hesabı ile bakanlığın maliyet hesabı uyuşmadı

    "SİMİDİN MALİYETİ 7,50 İLE 8,50 TL ARASINDA"

    Simidin maliyetinin 7,50 ile 8,50 TL arasında olduğunu belirten Gürcan, "Ankara Simitçiler Odası’nın çıkarmış oldukları maliyette ise yüzde 20 kâr konan simide ardından ikinci defa yüzde 35 kâr daha ilave ederek, 15 Türk Lirası olarak simit fiyatını açıkladıkları görülmüştür" ifadesini kullandı.

    Özür dileyerek simide zam yapmışlardı! Bakan Yardımcısı işin aslını anlattı

    "TEMMUZ 2023'TE FİYAT ARTIŞI ZATEN VERİLMİŞTİ"

    Kendilerine 2023 Temmuz ayında zaten fiyat artışı verildiğini söyleyen Gürcan, "Şimdi bu istenen zam rakamının fahiş olduğu ifade edilmiştir. Esnafımızın fahiş fiyatla mal satmaları halinde haksız fiyat kurulunca cezaya maruz kalacakları kendilerine ifade edilmiştir.

    Simit satan esnafımızın fahiş fiyat denetimi ve cezai uygulamadan mağdur olmaması ve vatandaşımızı fahiş ve haksız fiyat uygulamalarından korumak için Ticaret Bakanlığı olarak çalışmalarımız her alanda devam edecektir" diye konuştu.

    Özür dileyerek simide zam yapmışlardı! Bakan Yardımcısı işin aslını anlattı

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    AnkaraSimitZam
    Haberler > Ekonomi > Özür dileyerek simide zam yapmışlardı! Bakan Yardımcısı işin aslını anlattı
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