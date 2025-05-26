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Perakendeciler, temizlik ürünlerinde iş birliği yaptı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Perakendeciler, temizlik ürünlerinde iş birliği yaptı
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF), Yönetim Kurulu toplantısını Gaziantep'te gerçekleştirdi.

İpek Yolu PERDER'in ev sahipliğinde, Eruslu Sağlık katkılarıyla düzenlenen etkinlikte sektörün güncel gelişmeleri değerlendirildi.

Eruslu Türkiye Satış Direktörü Erkut Yıldırım, son 10 yılda bebek bezinden ıslak havluya, yüzey temizliğe kadar tüm kategorilerde görülen büyümeye ilişkin bilgileri paylaştı.

TPF Başkanı Ömer Düzgün ise başarılı organizasyonun önemine dikkat çektiği konuşmasında hijyen ürünlerinin kullanımının artmasının sağlığa etkilerini de anlattı.

Temelleri 1966 yılında atılan ve Eruslu Global çatısı altında faaliyet gösteren Eruslu, son dönemde yüzey temizlik havluları, evcil hayvan bakım ürünleri gibi yeni ürünlerle yelpazesini büyüttü.

5500 kişiye istihdam sağlayan Eruslu, 150'den fazla ülkeye ihracat yapıyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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