Piyasada fiyatlar yerine oturuyor! İhtiyaç dışı ürün alma dönemi bitti, talep enflasyonu durdu

Gıda ve market raflarındaki fahiş fiyat artışları yerini yatay seyre bıraktı. İstanbul PERDER Başkanı Faruk Güzeldere “Geçen yılki ciddi yükselişler yok, döviz kuru uzun süredir sabit. Tüketicilerde panik son buldu, ihtiyacı olmayan ürünü alma dönemi bitti. Meyve-sebze, bakliyat ve kırmızı ette sıkıntılar geçiyor” dedi.

KAAN ZENGİNLİ'NİN HABERİ - Gıda ve market fiyatlarında 2022 yılında başlayıp geçen sene zirve yapan fahiş fiyat değişiklikleri, yerini normal seyre bırakıyor. Raflardaki etiketlerin neredeyse her gün değiştiği marketlerde şimdilerde sakinlik yaşanıyor. Hükûmetin enflasyonu kontrol etmek için devreye aldığı tedbirler, döviz kuru ve akaryakıt fiyatlarındaki yatay seyir piyasada normalleşmeye zemin hazırlıyor.

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İstanbul Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler Derneği (PERDER) Başkanı Faruk Güzeldere “Enflasyonda gıda perakendesinin etkisi azalıyor. Son açıklanan rakamlarda da bunu gördük. Enflasyona gıda perakendesinin etkisi yüzde 1,69 ile sınırlı kaldı. Meyve-sebze grubunda bazı spesifik ürünler hariç ciddi yükselişler yok. Geçen yılki fahiş artışları görmüyoruz. Fiyatlar dengelendi. Geçen yıl 150 liraya kiraz vardı, şimdi 60-70 liraya alabiliyorsunuz, aynı şekilde kayısı ve şeftali de öyle. Bakliyat tarafından mercimek ve buğday başta olmak üzere rekolteler çok iyi geldi. Kırmızı et 2 ay önce artmıştı. Şimdi düşüşe geçti. Biz PERDER üyesi marketler olarak kıymayı 314, kuşbaşı eti 349 liradan satıyoruz, bunu marketlerimizde görebilirsiniz” dedi.

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Piyasada talep enflasyonunun durduğunu söyleyen Güzeldere “Döviz kurlarının sabit kalması bundan bir unsur, ayrıca 2022 yılı ile başlayan bir panik durumu vardı, insanlar ihtiyacı olmayan ürünleri de alıyorlardı. Şimdi bu son buldu. Alım dengesi oluştu. Bu da talebi azalttı. Mesela market satışlarında düşüş var, düşüş olunca da fiyat artışları yaşanmıyor. Kısacası talep enflasyonu durdu. 40 yıllık esnafım, hayatımda ilk kez Kurban Bayramı öncesi et fiyatlarının düştüğünü gördüm” ifadelerini kullandı.

HÜKÛMETİN ETKİSİ BÜYÜK

Hükûmetin aldığı tedbirlere değinen Güzeldere “Hükûmet tamamen piyasanın içinde. Tüm gücüyle düzenleme yapıyor. Bunun çok büyük etkisi oldu. İhracat kısıtlamalarından tutun da denetimlere, market kapatmaya kadar ciddi tedbirler aldı. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın alım fiyatlarına isyan ediyorlar; ancak ne buğday ne çay, hepsi normal. İnsanlar istiyor ki hükûmet bize yağdırsın, bu şekilde bir stratejiyle enflasyon düşmez. TMO’nun siloları tam kapasite dolu, muhtemel bir durumda gereken müdahaleyi yapma gücüne sahip” diye konuştu.