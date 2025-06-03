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Piyasalar enflasyona nasıl tepki verdi? BİST 100 hızlı yükseldi, dolar ve tahvil faizi geriledi!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Piyasalar enflasyona nasıl tepki verdi? BİST 100 hızlı yükseldi, dolar ve tahvil faizi geriledi!
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Piyasalarda son dakika! Mayıs enflasyonunun %1,53 ile beklenti altında kalmasının ardından faiz indirimi beklentileri kuvvetlendi. Borsa %2,98 yükselişle 9.277 puandan kapandı. Dolar 39,12 TL’ye geriledi, Türkiye’nin 2 yıllık tahvil faizi 43,32 seviyesine düştü. Bu arada Morgan Stanley, ilk faiz indiriminin 24 Temmuz’da gelebileceğini öngördü. ABD’li kurum, TCMB’nin söz konusu tarihte faizi 250 baz puan indirimle %43,50’ye çekebileceğini bildirdi.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Piyasalarda dikkatle beklenen mayıs ayı enflasyon rakamları bugün açıklandı. Manşet enflasyon aylık bazda %1,53 ve yıllık %35,41 arttı. Piyasada aylık enflasyonda %2,1 ve yıllık TÜFE’de %36,15 artış öngörüsü öne çıkmıştı. Beklenti altında kalan verilere piyasaların tepkisi pozitif oldu.

FAİZ İNDİRİMİ GELİYOR MU?

Trive Yatırım Araştırma Direktörü Eren Can Umut, “Enflasyon verisinin beklenti altında gelmesinin ardından özellikle bankacılık sektörü önderliğinde BİST 100 endeksinde yükselişlerin hızlandığını takip ediyoruz. Bu fiyatlamanın nedeni, 19 Haziran tarihinde gerçekleştirilecek olan TCMB toplantısında faiz indirimine gidileceği beklentisinin güçlenmesi” dedi.

Piyasalar enflasyona nasıl tepki verdi? BİST 100 hızlı yükseldi, dolar ve tahvil faizi geriledi! - 1. Resim

TCMB, MAYISA İŞARET ETMİŞTİ

Yılın ikinci enflasyon sunumu toplantısında TCMB Başkanı Fatih Karahan’ın, faiz indirimine yönelik zamanlama konusunda haziran toplantısını dışlamadığını ve mayıs verisini izleyeceklerini belirttiğini hatırlatan Umut, “Bugün gelen veri beklenti altında kalınca, faiz indirime yönelik haziran olasılığı piyasa nezdinde arttı. Bankacılık endeksinde yüzde 5’i aşan artışı bu şekilde yorumlamak doğru olacaktır” ifadelerini kullandı.

Piyasalar enflasyona nasıl tepki verdi? BİST 100 hızlı yükseldi, dolar ve tahvil faizi geriledi! - 2. Resim

BEKLENTİLER, TEYİT EDİLDİ

Son dönemde TCMB rezervlerindeki artışa ve TL’de yüksek oynaklığın geride kaldığına da dikkat çeken Umut, “TCMB anketinde de enflasyon beklentilerinin gerilemeye devam ettiğini gördük. Gelen verinin bunu teyit etmesi, TL varlıkları destekleyebilir” ifadelerini kullanarak, bundan sonraki süreçte iç siyasi gelişmelerin ve küresel piyasaların da yakından takip edilmesi gerektiğini vurguladı.

OECD BÜYÜME BEKLENTİSİ

Bu arada OECD tarafından yayımlanan raporda, Türkiye ekonomisinin bu yıl %2,9 ve gelecek yıl %3,3 büyüyeceği tahmin edildi. Raporda, Türkiye'de enflasyonun kalıcı olarak hedefe yaklaşması için istikrar öncelikli politika çerçevesinin korunması tavsiye edildi. Böylece öngörülebilir bir politika ortamının oluşabileceği ve doğrudan yatırımların artabileceği görüşü paylaşıldı.

Öte yandan Morgan Stanley ise faiz indiriminin 19 Haziran'da değil 24 Temmuz toplantısında gelebileceğini öngördü. Morgan, söz konusu tarihte politika faizinin 250 baz puanlık indirimle %43,50 seviyesine çekilebileceği tahmini paylaştı. 

Piyasalar enflasyona nasıl tepki verdi? BİST 100 hızlı yükseldi, dolar ve tahvil faizi geriledi! - 3. Resim

PİYASALARDA SON RAKAMLAR

Piyasaların enflasyon rakamlarına gösterdiği tepki ise şöyle gerçekleşti:

-Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi bugünkü işlemlerde %2,98 gibi hızlı bir yükselişe imza atarak 9.277 puandan kapanış yaptı. Bankacılık endeksinde prim %5,5’i aştı.

-Dolar %0,15 geriledi ve 39,12 TL’ye çekildi. Euro ise %0,60 düşüşle 44,60 TL oldu.

-Türkiye’nin 2 yıllık tahvil faizi %1,10 geriledi ve 43,32 seviyesine düştü.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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