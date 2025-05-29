Merkez Bankası TCMB faiz kararı ne zaman açıklanacak? TCMB faiz kararı beklentisi ne yönde?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı, yatırımcılar ve piyasalar tarafından yakından takip ediliyor. enflasyonla mücadele kapsamında kararlı bir duruş sergileyen Başkan Fatih Karahan para politikası beklentilerini de şekillendirmeye başladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alacağı yeni faiz kararı ekonomiyi yakından takip edenlerin gündeminde yer alıyor. Geçtiğimiz dönemde politika faizinde yukarı yönlü adım atan Merkez Bankası’nın bu ay nasıl bir karar vereceği ise merak konusu oldu.

Enflasyonla mücadelede kararlı olduğuna dair vurgu yapılması ve piyasalarda sıkı para politikası sürecinin süreceği beklentileri oluştu.

TCMB FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TCMB Para Politikası Kurulu bir sonraki toplantısını 19 Haziran 2025 tarihinde yapmasıyla beraber faiz kararını açıklayacak. Mayıs ayında toplantı yapılmayacak.

TCMB NİSAN FAİZ KARARI NE OLDU?

Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 42,5’ten yüzde 46’ya yükseltilmesi yönünde bir karar vermiştir.

Kurul ayrıyeten, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 46’dan yüzde 49’a, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 41’den yüzde 44,5’e çıkarmıştır.

FED MAYIS FAİZ KARARI NE OLDU?

TCMB Başkanı Karahan, Boğaziçi Üniversitesi tarafından "Belirsizlik Çağında Finansal Dönüşüm" temasıyla düzenlenen Finans Zirvesi 2025'te "Türkiye Ekonomisinde Para Politikası ve Enflasyon Görünümü" başlıklı konuşma gerçekleşti.

TCMB Başkanı Karahan, enflasyonda yaşanan düşüşe işaret ederek "Gerek kullandığımız 6 göstergenin ortalaması gerekse tahmin performansı görece iyi olan medyan enflasyona baktığımızda, bu göstergeler yıllıklandırılmış enflasyonun yüzde 30'un biraz üzerinde olduğunu ima ediyor. Bu da bize dezenflasyonun süreceğini gösteriyor." diye konuştu.