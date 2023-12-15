Piyasalar Moody's'in Türkiye raporunu bekliyor! Kritik karara saatler kaldı, kredi notu yükselecek mi?

15 Aralık 2023 17:15 - Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2023 17:19

Editör: Abdullah Keleş / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Moody’s, Türkiye’nin kredi notu ve görünümüne ilişkin raporunu bu gece açıklayacak. Uluslararası derecelendirme kuruluşunun Türkiye’nin kredi notunu “B3” seviyesinde koruması, ancak görünümünü "durağan"dan "pozitif"e çevirmesi bekleniyor.

Foreks Haber’in yaptığı ankete katılan 15 ekonomistin 12’si, Moody’s’in görünümü "pozitif"e yükselteceğini tahmin ediyor. 5 ekonomist ise kredi notunun "B3"ten "B2"ye çıkarılacağını öngörüyor. Kredi notu değişimi bekleyen 5 ekonomistin 2’si görünümün “durağan” kalacağını, 3’ü ise “pozitif” olacağını düşünüyor. Moody’s’in 2023 takvimine göre, 15 Aralık Cuma gecesi Türkiye ile ilgili bir değerlendirme yapması gerekiyor. Ancak Moody’s, takvimdeki tarihlerde değerlendirme yapmama hakkını saklı tutuyor. Moody’s’in raporu yayınlaması halinde, değerlendirme gece yarısı sonrası duyurulacak.

Moody’s, son olarak 12 Ağustos 2022’de Türkiye’nin kredi notunu "B2"den "B3"e düşürmüş, ancak görünümünü "negatif"ten "durağan"a çevirmişti.

FITCH’TEN TÜRK BANKALARI İÇİN OLUMLU RAPOR

Fitch, bugün yayınladığı Türk bankaları raporunda, makro ihtiyati tedbirlerin basitleştirilmesinin bu yılın üçüncü çeyreğinde bankaların karlılığını artırdığını bildirdi. Net faiz gelirlerinin artması, TL mevduat maliyetlerinin yüksekliğini dengeledi. Ticari kazançlar ve ücret gelirleri de performansı iyileştirdi. Faiz oranlarının yükselmesiyle kredi büyümesi yavaşladı.

TÜRKİYE’NİN KREDİ RİSK PRİMİ DÜŞÜŞTE

Türkiye’nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), mayıs ayında 700 baz puana ulaştıktan sonra 319 baz puana geriledi. Bu, Mart 2021’den beri en düşük seviye. CDS’teki düşüş; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) dezenflasyon politikası ve TL’ye gelen yabancı fonlarla desteklendi.

Merkez Bankası rezervleri de mayıs ayından bu yana 42,9 milyar dolar artışla 141,4 milyar dolara ulaştı. Bu, tarihte görülen en yüksek seviye.

8 Aralık haftasında net portföy girişi 1 milyar 453 milyon dolar oldu. Bu, 21 Temmuz 2017’den beri en yüksek portföy girişi.

S&P GÖRÜNÜMÜ "POZİTİF"E ÇEVİRDİ

Diğer bir uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor’s (S&P), Türkiye’de son zamanlarda yapılan politika değişiklikleri nedeniyle takvim dışı bir değerlendirme yaptı. Türkiye’nin kredi notunu “B” olarak onayladı, görünümünü "durağan"dan "pozitif"e çevirdi.

Standard & Poor’s Türkiye kararı sonrası Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Attığımız adımlar karşılık buluyor” dedi.

S&P Global Ratings’in ve diğer yabancı kuruluşların Türkiye kredi notlarının anlamı ise Ekonomist Mahfi Eğilmez tarafından açıklandı. Eğilmez, S&P’nin notu için “Olumlu değişim sürerse kaynak girişi başlayabilir” dedi. Eğilmez, kredi notlarının ne anlama geldiğini gösteren bir tablo da paylaştı.

“ÜLKEYE KAYNAK GİRİŞİ BAŞLAYABİLİR”

Mahfi Eğilmez’in X hesabı üzerinden paylaştığı tabloya göre, üç büyük kredi derecelendirme kuruluşunun (S&P, Moody’s ve Fitch) Türkiye notları şöyle:

Eğilmez, kredi notlarının yatırım yapılabilir seviyenin altında olmasına rağmen, görünümün pozitif olmasının önemli bir sinyal olduğunu belirtti. Eğilmez, “Faiz ve KKM konusunda atılan rasyonelleşme adımlarıyla başlayan olumlu değişim devam ederse ülkeye kaynak girişi başlayabilir” dedi.

Buna göre; S&P’nin B+ notu ‘Yüksek Spekülatif Düzey’ anlamına gelirken, yatırım kategorisi olarak ise 'Düşük Düzey’de yer aldı. S&P’nin notu Yatırım Eşiği’nin hemen altında yer aldı.