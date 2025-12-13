Piyasalarda hareketli bir hafta geride kalırken; FED ve TCMB’nin faiz kararı, cari denge, sanayi üretimi ve piyasa katılımcıları anketi haftanın öne çıkan 5 gelişmesi oldu. FED’den faiz indirimi kararı ve bono alımı hamlesi kıymetli metalleri destekledi. Ons altın haftalık bazda %2,40 ve ons gümüş de %6,09 prim yaptı. Cari dengede pozitif seyrin devamı ve TCMB’nin faiz indirimi ise iç piyasalara moral oldu.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Piyasalarda veri gündemi yoğun bir hafta geride kalırken, dikkat çeken fiyatlamalar da öne çıktı. BU hafta ABD Merkez Bankası (FED) ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz kararlarının yanı sıra, cari işlemler dengesi, TCMB piyasa katılımcıları anketi ve sanayi üretimi verileri piyasalarda takip edilen gündem maddeleri olarak öne çıktı.

FED FAİZ KARARI

Küresel piyasalarda da odak noktası olan FED’in faiz kararı, beklentilere paralel olarak 0,25 baz puan olarak gerçekleşti. Ancak FED, aylık 40 milyar dolarlık bono alım kararı da açıklayarak, piyasanın beklemediği “güvercin” bir adım attı. Böylece finansman maliyetlerinin azaltılması hedefleniyor. FED projeksiyonları, gelecek yıl için 1 ya da 2 faiz indirimine daha işaret etti.

TCMB FAİZ KARARI

TCMB de beklentiler dahilinde 150 baz puanlık faiz indirimine gitti ve politika faiz oranını %38 seviyesine çekti. Karar metninde “Kurul, politika faizine ilişkin atılacak adımları; enflasyon gerçekleşmelerini, ana eğilimini ve beklentilerini göz önünde bulundurarak, ara hedeflerle uyumlu biçimde, dezenflasyonun gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirleyecektir” ifadeleri korundu.

SANAYİ ÜRETİM ENDEKSİ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin sanayi üretim endeksi verilerini de bu hafta açıkladı. Buna göre sanayi üretim endeksi söz konusu ayda yüzde 0,8 geriledi ancak yıllık bazda yüzde 2,2 artış kaydetti. Sanayinin alt sektörlerine bakıldığında imalat sanayi endeksi yıllık bazda yüzde 1,9 artış gösterirken, aylık bazda yüzde 0,9’luk gerileme dikkat çekti.

CARİ İŞLEMLER HESABI

Ekim ayı cari denge verisi açıklandı. Buna göre Türkiye'nin cari işlemler hesabı ekimde 457 milyon dolar fazla verdi. Böylece cari işlemler hesabı arka arkaya dördüncü ayda da pozitif bölgede gerçekleşti. Bu dönemde cari dengeye en büyük katkı hizmet ihracatı içindeki turizm gelirlerinden geldi. Analistler, güçlü TL’ye rağmen ödemeler dengesi pozisyonunun sağlam olduğuna dikkat çekti.

PİYASA KATILIMCILARI ANKETİ

TCMB, reel ve finansal sektörü temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 65 katılımcıyla gerçekleştirdiği aralık ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni açıkladı. Buna göre yıllık enflasyon beklentisi, önceki anket dönemine göre sınırlı bir düşüşle yüzde 23,35 oldu. Yine 12 ay sonrası için politika faizi beklentisi ise yüzde 28,15 olarak tahmin edildi.

Piyasalara yön veren 5 gelişme! Bu hafta altın ve gümüş neden yükseldi?

BORSA, ALTIN VE GÜMÜŞ YÜKSELDİ

Yoğun veri gündeminde Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi haftalık bazda %2,76 prim yaptı ve 11.311’den kapandı. Küresel piyasalarda ise FED’in faiz indirimi ve bono alımı hamlesi, dolar endeksini zayıflatarak kıymetli metallere destek oldu. Ons altın haftalık bazda %2,40 yükselerek 4.300 dolardan kapanış yaptı. Gümüş ise bu haftayı %6,09 primle 61,91 dolardan tamamladı. İç piyasada spot gram altın fiyatı da haftalık bazda %2,66 primle 5.902 TL’ye yükseldi.



