Hatay'da gıda denetimleri sırasında satılmayı bekleyen ve son kullanma tarihi geçmiş olan 2 ton cips, şekerleme ve çikolata ekipler tarafında imha edildi.

Reyhanlı Belediyesi ve ilçe tarım ve orman müdürlüğü ekipleri, vatandaşların sağlıklı gıda tüketimi için ilçe genelinde çalışmalarını devam ettiriyor.

Vicdansızlar çocuklara yedireceklerdi! 2 ton cips, şekerleme ve çikolata imha edildi

ÜRÜNLER İMHA EDİLDİ

Geçtiğimiz günlerde Reyhanlı ilçe merkezinde gerçekleştirilen rutin denetimlerde satılmayı bekleyen 2 ton cips, şekerleme ve çikolatanın son kullanma tarihinin geçmiş olduğu belirlendi. Ekipler tarafından kamyonlara yüklenen ürünler, açılan topraklar çukurlarda ateşe verilerek imha edildi.

Reyhanlı Belediyesi Zabıta Müdürü Doğan Batıray, vatandaşların sağlığını tehdit eden hiçbir ürüne müsaade etmeyeceklerini ifade ederek Başkan Ahmet Salman Yumuşak'ın talimatlarıyla Reyhanlı'da güvenli gıda ortamının sağlanması için denetimleri aralıksız sürdüreceklerini ifade etti.

Haberle İlgili Daha Fazlası