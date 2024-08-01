Piyasalarda hareketli perşembe! Borsa dipten yükseldi, dolar zirveden düştü

BİST100 endeksi 7 gün süren düşüşün ardından bugün %1,5 yükseldi ve 10.798’den kapandı. Banka hisseleriyle birlikte Ereğli, THY ve Pegasus hisselerine para girişi dikkat çekti. Dolar ise zirveye yakın seviyelerden düşerek 33,07’ye çekildi. Gecelik TL faizlerinin yükselişe geçmesi, TL’yi destekledi. Bu arada yabancıların geçen hafta 1,36 milyar dolarlık tahvil alımı ve KKM hesaplarında da 1,5 milyar dolarlık gerileme dikkat çekti.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Orta Doğu’da jeopolitik gerilimin yansımaları takip edilirken, iç piyasalarda pozitif bir gün geride kalıyor. Son 7 işlem gününde düşüş serisine bağlayan ve yaklaşık %5 düşen borsada, bugün tepki alımları yaşandı. Tarihî zirve seviyelerine yaklaşan dolarda ise düşüş gerçekleşti.

1 AĞUSTOS 2024 DOLAR FİYATI

Bankalar arası piyasada 1 Ağustos dolar fiyatı %0,3 gerileyerek 33,07 TL’den günü tamamlamaya hazırlanıyor. TCMB’nin günlük ek depo ihalelerine hazırlandığı yönündeki haberler ve gecelik TL faizinin %47’den %48,3’e yükselmesi ile birlikte; gün içerisinde en yüksek 33,22’yi gören dolar düşüşe geçti.

YABANCILARDAN YÜKLÜ GİRİŞ

TCMB tarafından açıklanan verilere göre; önceki hafta 700 milyon dolarlık tahvil satışı gerçekleştiren yabancı yatırımcılar, geçen hafta 1,35 milyar alım gerçekleştirdi. Böylece TL varlıklara girişin devam ettiği görüldü. Ancak piyasada oluşan TL likidite fazlalığı, gecelik faizleri de %50’nin altında getirdi.

KKM’DE GERİLEME SÜRÜYOR

Döviz talebi açısından dikkatle takip edilen KKM hesaplarında da düşüşün devam ettiği görüldü. BBDK verilerine göre 26 Temmuz ile biten haftada KKM hesaplarında 1,5 milyar dolarlık gerileme daha gerçekleşti. Böylece KKM’nin toplam büyüklüğü 55,38 milyar dolara (1 trilyon 832 milyar TL) geriledi.

BORSA, BANKALARLA YÜKSELDİ

Borsa İstanbul’da BİST100 endeksi 50 günlük ortalamadan yukarı dönerek %1,5 yükseldi ve 10.798’den kapanış gerçekleştirdi. Banka hisselerinde %2-%6 arasında gerçekleşen yükselişler endeksi taşırken; en fazla para girişi Ereğli Demir Çelik, Yapı Kredi, İş Bankası, THY ve Pegasus hisselerinde kaydedildi.

ALTINDA GÖZLER ORTA DOĞU’DA

FED’in eylülde faiz indirimine yeşil ışık yakması ve jeopolitik risklerde artışla birlikte yükselen altın, belli bir fiyat aralığında seyretti. 2590-2615 TL bandında dalgalanan gram altında işlemler, akşam saatlerinde 2605 TL’ye yakın devam ediyor. Orta Doğu’daki gelişmeler dikkatle takip ediliyor.