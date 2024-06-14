PTT’den Kırgızistan’la e-Ticaret iş birliği

PTT iştiraki PTTEM, Kırgız Posta İdaresi ve Kırgızistan’ın en büyük ikinci bankası olan Eldik Bank, e-Ticaret antlaşması imzaladı.

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ ANKARA - Antlaşmayla Türkiye ve Kırgızistan arasında e-Ticaret, e-İhracat lojistiği ve e-Ticaret teknolojileri alanında iş birliği yapılacak. Türkiye ve Kırgızistan’da üretilen ürünler yerel, bölgesel ve küresel tüketicilere ulaştırılacak.

Aynı zamanda Türkiye ve Kırgızistan ile bölge ülkelerde tedarik toplama, elleçleme, sipariş karşılama, gümrükleme, dağıtım, iade lojistik dâhil uçtan uca e-Ticaret ve e-İhracat lojistik hizmetleri sunulacak.

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Ödeme tahsilat ve sadakat programları ile çoklu dilde 7/24 hizmet veren müşteri hizmetleri servisleri kurulacak. PTTEM Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu, bugüne kadar binlerce KOBİ’ye hizmet verdiklerini ve yerli ürünleri dünya pazarlarıyla buluşturduklarını söyleyerek “Türk Cumhuriyetleri’nde kuracağımız altyapı ve sunacağımız teknolojilerle e-Ticaret pazarının büyümesine katkı sağlayacağız” dedi.