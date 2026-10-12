Rafta 430, kasada 640 TL! Ticaret Bakanlığı market zincirine acımadı

Ticaret Bakanlığı, vatandaşın şikayeti üzerine bir market zincirine yönelik denetim gerçekleştirdi. Rafta 429,95 TL olan ürünün kasada 639,95 TL çıkması ve 4 farklı üründe fiyat etiketi bulunmadığı gerekçesiyle market zincirine idari para cezası uygulandı.

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Ticaret Bakanlığı, Türkiye'nin dört bir yanında denetimlerine devam ediyor. Vatandaş şikayetlerini de dikkate alan bakanlık, fahiş fiyat, etiket oyunu, tarihi geçmiş ürünler gibi birçok denetimde bulunuyor.

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"KASADAKİ FİYATLA RAFTAKİ FİYAT AYNI OLMALI"

Ticaret Bakanı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan, bir vatandaşın şikayeti üzerine gerçekleştirilen denetimin sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. "Kasadaki fiyatla raftaki fiyat aynı olmalı. Değilse 'bal gibi' ceza kesilir! Yönetmelik bunu gerektirir." başlığıyla sosyal medya üzerinden paylaşım yapan Kaplan, şunları söyledi:

210 TL'LİK FARK!

"CİMER başvurusu üzerine, Ankara Ticaret Müdürlüğümüzce gerçekleştirilen denetimde, 600 gr'lın bal ürününün etiket fiyatının 429,95 TL, kasa fiyatının ise 639,95 TL olduğu tespit edilmiştir.

Denetimlerde ayrıca 4 farklı üründe fiyat etiketi bulunmadığı belirlenmiştir.

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PARA CEZASI KESİLDİ

Fiyat Etiketi Yönetmeliği’ne aykırılıklar nedeniyle işletmeye idari para cezası uygulanmıştır.

Tüketicimizin hakkını korumak, fiyat şeffaflığını sağlamak ve mevzuata aykırı uygulamaların önüne geçmek için denetimlerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MESUT ŞAHİN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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