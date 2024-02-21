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    • Haberler > Ekonomi > Rekabet Kurulu Nestle'ye 347 milyon TL ceza verdi

    Rekabet Kurulu Nestle'ye 347 milyon TL ceza verdi

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    Rekabet Kurulu Nestle&#039;ye 347 milyon TL ceza verdi
    Nestle, Rekabet Kurulu, Para Cezası, Boykot, Haber

    Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Rekabet Kurulu, Nesle Türkiye'ye 346,91 milyon TL ceza verdi. Yapılan açıklamada, Nestle'nin distribütörlerinin yeniden satış fiyatlarını belirleyerek ve distribütörlerine bölge/müşteri kısıtlaması getirerek ilgili kanunu ihlal ettiği belirtildi.

    Rekabet Kurulu, Nestle Türkiye Gıda Sanayi AŞ'ye 346,91 milyon TL idari para cezası verilmesini kararlaştırdı.

    Kurumun internet sitesindeki duyuruya göre, Kurul'un, şirketin, distribütörlerinin yeniden satış fiyatlarını belirlemek ve distribütörlerine bölge ve müşteri kısıtlaması getirmek suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettiği iddiasına yönelik yürüttüğü soruşturma tamamlandı.

    Dosyayı müzakere eden Kurul, Nestle Türkiye Gıda Sanayi AŞ'nin ilgili kanunu ihlal ettiğine ve teşebbüse idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

    Kurul, teşebbüse 346 milyon 911 bin 505 lira idari para cezası verilmesini oy birliğiyle kararlaştırdı.

    İSRAİL'E DESTEĞİ NEDENİYLE BOYKOT EDİLİYORDU

    Nestle, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını desteklemesi nedeniyle boykot edilen firmalar arasında bulunuyor. Satışların düşmesiyle şirket, Türkiye'deki birçok ürününde indirim yapmaya başladı.

    Mart 2023'te TBMM'de boykota katılmış ve Coca-Cola ile Nestle'nin ürünlerini menülerinden kaldırmıştı. TBMM Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Gazze'de masum insanları katleden İsrail'in savaş suçlarına açıkça desteğini ilan eden şirketlerin ürün ve mallarının boykot edilmesine yönelik toplumsal duyarlılığa destek verilmesi” kararı alındığı belirtilmişti.

     

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Anadolu Ajansı
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