Sigaraya bir zam daha! İşte en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları

Sigara fiyatlarına peş peşe zam gelmeye devam ediyor. Son zam ise Imperial Tobacco grubuna geldi. İşte Philip Morris, JTI, BAT, TT ve Imperial Tobacco grubuna ait sigaraların fiyatları...

Eylül ayı itibarıyla sigaraya gelen zamlara bir yenisi daha eklendi. Philip Morris, JTI, BAT ve TT grubunun ardından Imperial Tobacco grubuna da zam geldi.

PAKET BAŞINA 3'ER TL ZAM

Imperial Tobacco grubuna gelen zam bugün fiyatlara yansıdı. Paket başına fiyat artışı 3'er TL oldu. Zammın ardından Imperial Tobacco grubunun sattığı en ucuz sigara 65 TL'ye, en pahalı sigara ise 80 TL'ye çıktı.

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SİGARA FİYATLARI NE KADAR OLDU?