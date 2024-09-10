Sigaraya bir zam daha! İşte en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları
Ekonomi Haberleri / Türkiye Gazetesi
Düzenleyen: Mesut Şahin / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Sigara fiyatlarına peş peşe zam gelmeye devam ediyor. Son zam ise Imperial Tobacco grubuna geldi. İşte Philip Morris, JTI, BAT, TT ve Imperial Tobacco grubuna ait sigaraların fiyatları...
Eylül ayı itibarıyla sigaraya gelen zamlara bir yenisi daha eklendi. Philip Morris, JTI, BAT ve TT grubunun ardından Imperial Tobacco grubuna da zam geldi.
PAKET BAŞINA 3'ER TL ZAM
Imperial Tobacco grubuna gelen zam bugün fiyatlara yansıdı. Paket başına fiyat artışı 3'er TL oldu. Zammın ardından Imperial Tobacco grubunun sattığı en ucuz sigara 65 TL'ye, en pahalı sigara ise 80 TL'ye çıktı.
SİGARA FİYATLARI NE KADAR OLDU?
- BAT grubunun en pahalı sigarası 89 TL, en ucuz sigarası 68 TL
- TT grubunun en pahalı sigarası 74 TL, en ucuzu 63 TL
- JTI grubunda en ucuz sigara 67 TL, en pahalı sigara 82 TL
- Philip Morris grubunda en ucuz sigara 72 TL, en pahalı sigara 81 TL.
Düzenleyen: Mesut Şahin - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi