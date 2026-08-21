Sermaye Piyasası Kurulu, İntetra Teknoloji ile Bakırcı GYO’nun halka arz başvurularına onay verirken çok sayıda şirketin borçlanma aracı ihracına da izin verdi. BAYRK pay piyasasındaki işlemler nedeniyle 3 kişiye 6 ay işlem yasağı uygulanırken, Aksis Uluslararası Bağımsız Denetim’e 445 bin 243 lira idari para cezası kesildi.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), haftalık bülteninde halka arzlardan borçlanma aracı ihraçlarına, yatırım fonlarından piyasa tedbirlerine kadar birçok başlıkta yeni kararlarını duyurdu.

SPK'nin haftalık bültenine göre, Kurul, İntetra Teknoloji ve Bilişim Hizmetleri AŞ'nin 53,60 liradan, Bakırcı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin 12,93 liradan halka arzını uygun buldu.

Kurul, Lider Faktoring AŞ'nin iç kaynaklardan olmak üzere 561 milyon 198 bin liralık, Bilici Yatırım Sanayi ve Ticaret AŞ'nin de iç kaynaklardan olmak üzere 900 milyon liralık bedelsiz sermaye artırımını onayladı.

SPK’dan piyasayı hareketlendirecek kararlar: Halka arz, milyarlık ihraç ve işlem yasağı

DEV ŞİRKETLERİN BORÇLANMA PLANLARINA SPK ONAYI

SPK, Eker Süt Ürünleri Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 2 milyar liralık, Doğan Trend Otomotiv Ticaret Hizmet ve Teknoloji AŞ'nin 625 milyon liralık, Mediazz Yeni Medya ve Teknoloji Yatırımları AŞ'nin 200 milyon liralık, Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 1 milyar liralık, QNB Bank AŞ'nin 60 milyar liralık, İnallar Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 500 milyon liralık, Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii AŞ'nin 1 milyar dolarlık, Akbank TAŞ'nin 8 milyar dolarlık ve Aktif Yatırım Bankası AŞ'nin 120 milyon avroluk borçlanma aracı ihraç başvurusuna izin verdi.

Kurul, İş Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 1 milyar lira nominal ihraç tavanlı yatırım kuruluşu varantı ve sertifikası ihracını onaylarken, KT Sukuk Varlık Kiralama AŞ'nin 1 milyar 60 milyon liralık Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası ihracı başvurusunu olumlu karşıladı.

SPK’DAN İKİ YENİ FON İÇİN KURULUŞ İZNİ

Ayrıca Kurul, "İsra Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi AŞ Baysaş Girişim Sermayesi Yatırım Fonu"nun kuruluşuna izin verilmesi ve katılma paylarının ihracına ilişkin ihraç belgesinin onaylanması talebinin olumlu karşılanmasına karar verirken, "Tuna Portföy Yönetimi AŞ’nin Tuna Portföy Yönetimi AŞ Para Piyasası Şemsiye Fonu"nun kuruluşuna da izin verdi.

SPK’dan piyasayı hareketlendirecek kararlar: Halka arz, milyarlık ihraç ve işlem yasağı

BAYRK PAYLARINDA ŞÜPHELİ İŞLEME YAPTIRIM

SPK, Bayrak Ebt Taban Sanayi ve Ticaret AŞ (BAYRK) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun (SPKn) 104'üncü veya 107'nci maddelerinde sayılan fiillerin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle, 6362 sayılı SPKn'nun 1'inci maddesi çerçevesinde yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, 6362 sayılı SPKn'nun 128/1-(a) maddesine dayanarak yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi amacıyla; 6362 sayılı SPKn'nun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca 3 kişiye 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasını kararlaştırdı.

Kurul, Aksis Uluslararası Bağımsız Denetim AŞ hakkında yapılan inceleme sonucunda şirkete, bağımsız denetim sözleşmesinin Kurul görüşü alınmaksızın sona erdirilmesi sebebiyle 445 bin 243 lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: ANADOLU AJANSI

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