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Haberler > Ekonomi > Süt fiyatı bayramda yüzde 50 düşürüldü! Üreticilerinden bakanlığa çağrı geldi

Süt fiyatı bayramda yüzde 50 düşürüldü! Üreticilerinden bakanlığa çağrı geldi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Süt fiyatı bayramda yüzde 50 düşürüldü! Üreticilerinden bakanlığa çağrı geldi

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kurban Bayramı'nda 15 TL'den satılan çiğ süt fiyatı yüzde 50 düşürülerek 7.5 TL'ye indi. Üreticilerden bakanlığa çağrı geldi.

Ulusal Süt Konseyi (USK), çiğ süt tavsiye fiyatının 1 Mayıs'tan geçerli olmak üzere yüzde 8,5 zam gelmiş ve sütün litresi 15 TL'ye çıkmıştı. Normalde 15 TL'den satılan çiğ süt fiyatı Kurban Bayramı'nda yarı yarıya düştü. Süt üreticileri bayramda 7.5 TL'den satılan süt fiyatları için bakanlığa çağrı geldi.

Süt üreticileri Bakanlıktan destek isteyen süt üreticileri ve süt toplama kooperatifleri, ilgili bakanlıklardan soruna bir an önce çözüm beklediklerini söyledi.

Süt fiyatı bayramda yüzde 50 düşürüldü! Üreticilerinden bakanlığa çağrı geldi - 1. Resim

Nazilli ve Çevreleri Tarımsal Kalınıma Kooperatifi (Ör-Koop) Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Onal, sorunun çözümü için ilgili bakanlıklarca acilen düzenleme yapılması gerektiğini söyledi.

Önal konuyla ilgili açıklamasında şunları söyledi:

“Maalesef bayram ve birkaç günlük resmi tatili olan özel günler süt üretici açısından kabus gibi oluyor. En mutlu günlerimiz hem süt üreticilerinin hem de süt toplayan kooperatif ve ya da firmaların zarar ettiğimiz günler olduğu için sıkıntılı günler olarak addediliyor. Sütlerin alınıp satılmadığı günlerde üreticinin sütleri Türkiye Süt Kurumu marifeti ile alıverilmelidir. Bu sorunun şimdilik başka çözümü görünmüyor. Sadece Aydın ilinde günlük yaklaşık süt üretimi 1250 ton civarında. Sadece Aydın özelinde ele aldığımızda Aydın ilinde bayram günleri şehrin günlük zararı 4 milyon 687 bin 500 TL’ye tekabül eder. Bunu her bayram günü ile çarparsak maalesef memleketimizin zararı onlarca milyona ulaşıyor. Bu işin çözümü için defalarca öneri sunduk. İlgili kurum ve bakanlık yetkilileri talep ederse yine çözüm önerilerimizi yineleriz"

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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