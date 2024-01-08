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    Tam 2,5 kat artış! Kredi kartı borcu 2023’te rekor kırdı

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Türkiye’de geçtiğimiz yıl kredi kartı borcu rekor kırdı. BDDK verilerine göre, 2022 yılında 446 milyar lira olan toplam kredi kartı borcu miktarı, 2023’te 2,5 kat artarak 1,1 trilyon lirayı aştı.

    Tam 2,5 kat artış! Kredi kartı borcu 2023’te rekor kırdı
    Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Türkiye’de geçtiğimiz yıl oldukça yüksek seyreden enflasyon neticesinde hayat pahalılığı artı. Hal böyle olunca vatandaşlar kredi kartlarına hücum etti.

    Nitekim 2023’te kredi kartı borcu bir önceki yıla kıyasla 2 buçuk kat artış göstererek rekor kırdı.

    1,1 TRİLYON LİRAYI AŞTI

    Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’ndan (BDDK) elde edilen bilgilere  göre, 2022’de 446 milyar lira olan toplam kredi kartı borcu miktarı, 2023 sonunda 2,5 kat artarak 1,1 trilyon lirayı aştı.

    Kart borçlarındaki artışa karşın ihtiyaç kredilerindeki azalma dikkat çekti.

    TAŞIT VE KONUT KREDİLERİ

    Taşıt kredileri 2023’te yüzde 93 arttı.

    Aynı yıl konut kredileriyse durma noktasına geldi. Yıl genelinde konut kredileri yalnızca yüzde 22 büyüdü. Enflasyondan arındırıldığında bu oran yüzde 26’lık daralma anlamına geliyor.

    2023 borçluluk karnesi incelendiğindeyse bireysel kredilerin ve kartların borç toplamı 2,7 trilyon liraya ulaşıyor.

     

     

    Kredi KartıBorçBddk
    Haberler > Ekonomi > Tam 2,5 kat artış! Kredi kartı borcu 2023’te rekor kırdı
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