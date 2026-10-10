Tarımda tarihî ihracat rekoru! Dokuz ayda 27,1 milyar dolara ulaştı

Küresel pazarlardan gelen yoğun talep, Türk tarım sektörünü tarihî zirveye taşıdı. Yılın ilk 9 ayında tarım ürünleri ihracatı yüzde 4,4 artarak 27,1 milyar dolara ulaştı ve tüm zamanların ocak-eylül rekorunu kırdı.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Türkiye’nin tarım ürünlerine uluslararası pazarlarda gösterilen güçlü talep, dış satım rakamlarında tarihî bir başarıyı beraberinde getirdi. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, ocak-eylül döneminde tarım ihracatı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,4 artış kaydederek 27,1 milyar dolar seviyesine yükseldi. Aynı dönemde Türkiye’nin toplam ihracatı yüzde 5,2 artışla 211 milyar dolara ulaşırken, tarım sektörünün genel ihracat içindeki payı yüzde 12,9 olarak gerçekleşti.

ÖNERİLEN HABERLER EKONOMİ Yatırımcıya dev destek! Organize tarım hamlesi

ÜÇ SEKTÖRDEN REKOR

Tarım sektöründe faaliyet gösteren 10 alt sektörden 3’ü, ocak-eylül döneminde tüm zamanların en yüksek ihracat rakamlarına ulaştı. Yaş meyve ve sebze ihracatı yüzde 42,2 artışla 3,2 milyar dolara çıkarken, su ürünleri ve hayvansal mamuller yüzde 8 artışla 3,1 milyar dolarlık dış satım yaptı. Tütün ihracatı da yüzde 15,4 artarak 929,5 milyon dolara ulaştı.

ÖNERİLEN HABERLER EKONOMİ Tarımda maksimum verim yolda!

IRAK, RUSYA VE ABD ÖNE ÇIKTI

Rekor kıran sektörlerin öne çıkan pazarları Irak, Rusya ve ABD oldu. Yaş meyve ve sebze sektörü Irak’a 842 milyon dolarlık, su ürünleri ve hayvansal mamuller Rusya’ya 398,1 milyon dolarlık, tütün sektörü ise ABD’ye 157 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. İller bazında yaş meyve ve sebze ihracatında 880,2 milyon dolarla Mersin, su ürünleri ve hayvansal mamullerde 814,6 milyon dolarla Muğla, tütünde ise 677,9 milyon dolarla İzmir ilk sırada yer aldı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala