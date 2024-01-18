Telefon faturaları ateş pahası! Bir ailenin yıllık masrafı dudak uçuklattı

18 Ocak 2024 14:07 - Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2024 14:08

Telefon faturası ücretlerine yeni yılla birlikte zam gelmesi bekleniyor. Yeni yılın gelmesiyle birlikte birçok telekomünikasyon şirketi, müşterilerini arayarak tarifelerini yenilemeye davet ediyor. Faturalı faturasız fark etmeksizin paket fiyatları 2023 fiyatlarıyla bile cep yaparken, geçen yıl 4 kişilik bir ailenin ortalama haberleşme giderinin 8 bin 934 TL olduğu ortaya çıktı.

AYLIK ORTALAMA 750 LİRAYI BULDU

2023'te evlerinde bir sabit telefon, genişbant internet aboneliği ve kişi başı bir tane düşecek şekilde cep telefonu hattı bulunan dört kişilik bir ailenin aylık ortalama haberleşme gideri vergiler dahil 744,49 TL oldu. Ortalama masraf, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK) yayınladığı veriler ile TELKODER'in yaptığı genel sektör değerlendirmesi sonucunda ortaya çıktı.

2023 EMEKLİ MAAŞINDAN FAZLA MASRAF

TELKODER'den yapılan açıklamada, evlerinde bir sabit telefon ile genişbant internet aboneliği bulunan ve her bireyi cep telefonu hattı sahibi olan 4 kişilik bir ailenin, aldığı haberleşme hizmetleri için vergiler dahil ayda ortalama 744,49 TL, yılda 8 bin 934 TL harcadığı belirtildi.

İNTERNET, HAT VE SABİT TELEFONA VERGİ

TELKODER'in her yılın sonunda yaptığı analiz kapsamında açıkladığı Elektronik Haberleşmede Aile Giderleri Araştırması'na göre, sabit telefona vergiler dahil aylık ortalama 83,89 TL ödeniyor. Aynı araştırmada, sabit internet bağlantısının ise vergiler dahil aylık ortalama 147,20 TL'ye ulaştığı belirtiliyor.

3 GSM işletmecisinin abonelerinin ortalama aylık ödemelerinin ise vergiler dahil 128,35 TL olduğu hesaplanıyor.