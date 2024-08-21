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Haberler > Ekonomi > Temu, AliExpress, Amazon... Yurt dışından alışveriş yapanları ilgilendiren karar yürürlüğe girdi

Temu, AliExpress, Amazon... Yurt dışından alışveriş yapanları ilgilendiren karar yürürlüğe girdi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Temu, AliExpress, Amazon... Yurt dışından alışveriş yapanları ilgilendiren karar yürürlüğe girdi

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Temu, AliExpress, Amazon vb. siteler üzerinden yurt dışından sipariş edilen ürünlerin vergilerinde yüzde 60 oranında artış yapılmış, alışveriş limiti ise 30 euroya indirilmişti. Yankı uyandıran karar bugünden itibaren yürürlüğe girdi.

Ağustos ayı başında 4458 Sayısı Gümrük Kanunun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Cumhurbaşkanı kararı ile Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.

YURT DIŞINDAN ALIŞVERİŞTE VERGİ ARTIRILDI

Buna göre, posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gerçek kişiye gelen ve değeri 30 euroyu geçmeyen eşya ile 1500 euroyu geçmeyen ilaç cinsi eşyanın değeri üzerinden Avrupa Birliği ülkelerinden doğrudan gelmesi halinde yüzde 30, diğer ülkelerden gelmesi halinde yüzde yüzde 60 oranında tek ve maktu bir vergi tahsil edilmesine karar verildi.

15 gün sonra yürürlüğe gireceği açıklanan ve Temu, AliExpress, Amazon vb. siteleri ilgilendiren yeni düzenleme kimilerince tepki çekmişti. Ancak yurt dışı alışverişleri vergi düzenlemesi bugün yürürlüğe girdi. 

 

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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