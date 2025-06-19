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TEMU'dan Türkiye hamlesi! 1 günde teslimat dönemi başladı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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TEMU&#039;dan Türkiye hamlesi! 1 günde teslimat dönemi başladı
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Uygun fiyatlarıyla dikkat çeken Çinli e-ticaret platformu TEMU'dan yeni bir hamle geldi. Türkiye pazarına hızlı bir giriş yapan TEMU, İstanbul'daki operasyon üssü ile "1 günde teslimat" dönemini başlattı. 

Çinli TEMU, Türkiye pazarına resmen adım attı. İstanbul'da operasyon merkezi kuran e-ticaret devi, günler süren teslimat süresini sadece 1 güne indiriyor. 

ÖDEMELER TÜRKİYE MERKEZLİ FİRMA ÜZERİNDEN 

2024'ün son çeyreğinde attığı adım ile ödemeleri Türkiye'de kurulan şirket aracılığıyla gerçekleştiren TEMU, vergi yükünü de hafifletmiş oldu. Türk kullanıcılar, artık siparişlerinin ödemesini Türkiye merkezli bir firma üzerinden yapıyor ve faturalarını da buradan alıyor. 

TEMU'dan Türkiye hamlesi! 1 günde teslimat dönemi başladı - 1. Resim

HEM MALİYET HEM TESLİMAT SÜRESİNİ DÜŞÜRECEK 

Türkiye gibi ABD ve Avrupa'da da benzer adımlar atan şirket, yüksek vergilerden kaçınmak için bölgesel depo sistemine geçti. İstanbul'da kurulan operasyon üssü ile siparişler artık doğrudan Türkiye'den gönderilecek. Bu da hem maliyet hem de teslimat süresini düşürecek. 

İLK SİPARİŞE ÜCRETSİZ KARGO VE İNDİRİM FIRSATI 

Türkiye'de 1 günde teslimat dönemini başlatan firma, farklı promosyonlarda uyguluyor. İlk siparişe ücretsiz kargo ve indirim fırsatı sunan firma, "Artık Türkiye'deyiz" sloganını kullanıyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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