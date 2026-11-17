Turist artışında önde gelen ülkelerden olan Çin’e 4’üncü hattını açan THY, Türkiye’nin 2027’de 1 milyon Çinli turist hedefine büyük katkı sağlayacak. Yeni hatta ilk uçuşa katılan THY İcra Kurulu Başkanı Prof. Dr. Murat Şeker, Türkiye ile Çin arasındaki ticari ve insani ilişkilerin her geçen gün güçlendiğini ifade etti...

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Türkiye’nin turizm hedeflerine en önemli katkı, yolcu talebiyle şekillendirdiği yeni hatlarla Türk Hava Yolları’ndan (THY) geliyor. Bayrak taşıyıcı şirket, 11 Kasım’da Çin’de 4’üncü hat olan Chengdu’ya başlattığı seferle, ‘Türkiye’ye 2027’de 1 milyon Çinli turist hedefine önemli bir katkı sunmuş oldu.

Şimdilik 3 gidiş 3 dönüş olarak planlanan Chengdu uçuşlarının başlaması sebebiyle bu kentte düzenlenen gala gecesinde konuşan THY Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Başkanı Prof. Dr. Murat Şeker, şirketin Uzak Doğu ve Pasifik bölgesindeki en büyük pazarı olan Çin’in 6 kıtada 133 ülkeye yayılan uçuş ağında özel bir yere sahip olduğunu, Asya-Pasifik stratejisinin merkezinde yer aldığını ifade etti.

1999 yılında Pekin seferiyle başlayan yolculuğun yeni hatlar ve ilave seferlerle büyüdüğünü, dünyanın en büyük ekonomilerinden olan Çin’in potansiyeline duydukları güvenle yatırımları sürdürdüklerini söyledi.

2024 yılında üç Airbus A350-900 tipi uçağın finansmanını Çin yuanı üzerinden gerçekleştirerek Çin dışında bunu gerçekleştiren ilk hava yolu olduklarını ifade eden Şeker “Çin uçuşlarımızda yüzde 90 doluluk oranı ile ilk 10 ayda 900 bin yolcu taşıdık. Bu geçen yıla kıyasla yüzde 60’ın üzerinde artış demek. Yolcu taşımacılığının yanı sıra kargoda da Çin ile güçlü bağlara sahibiz. Pekin, Guangzhou ve Şanghay’ın yanı sıra Shenzhen, Zhengzhou, Urumçi ve Air China ile iş birliğiyle hizmet sunduğumuz Chengdu olmak üzere toplam 7 noktadan kargo faaliyetlerimizle Çin’in Türkiye ve dünya pazarlarıyla ticaretine katkı sağlıyoruz” ifadesini kullandı.

THY, yeni hattı Chengdu ile sefer ve turist sayısını artıracak: 1 milyon Çinli turist yeni hatlarla gelecek

9 AYDA 435 BİN ÇİNLİ TURİST

Türkiye ile Çin arasındaki insani ve ticari bağların her geçen gün güçlendiğini, bunun en somut örneklerinden birinin Türkiye’yi ziyaret eden Çinli turistlerin sayısındaki belirgin artış olduğunu ifade eden Prof. Dr. Şeker “2026’nın ilk 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 40 artış gösteren ziyaretçi sayısı 235 bine ulaşarak rekor kırdı. Aynı zamanda Uzak Doğu’dan Türkiye’ye en fazla ziyaretçi gönderen ülke konumunda da olan Çin’den ülkemize gelen turist sayısının önümüzdeki yıllarda da artacağına inanıyoruz. Türkiye ile Çin arasındaki uçuşlar da bu yakınlığı gösteriyor. Dört Çinli hava yolunun seferleriyle birlikte iki ülke arasında haftada yaklaşık 70 yolcu seferi düzenleniyor. Biz de geniş uçuş ağımızla bu hareketliliğe katkı sağlamaktan mutluluk duyuyoruz” diye konuştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığının 2026 için 550 bin, 2027 için 1 milyon turist hedefi bulunuyor.

ÖNERİLEN HABERLER TASARRUF ORTAĞIM Altın korkutuyor! Fiyatlar 1 yılın dibine yakın

PANDA KENTİNDE ÇİNLİ TENİSÇİ İLE İŞ BİRLİĞİ

THY’nin Çin’deki varlığını kültürel ve toplumsal iş birlikleri ile desteklediklerini belirterek dünyaca ünlü Çinli tenisçi Zheng Qinwen ile yürüttükleri iş birliğinden söz eden Prof. Dr. Şeker “Kendisiyle yürüttüğümüz marka ortaklığı ve Chengdu’nun simgelerinden dev panda Hua Hua ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği, bu ülkeye ve yerel değerlere verdiğimiz önemin güzel örneklerini oluşturuyor. Tarih boyunca İpek Yolu’nu besleyen bu şehri bugün Türkiye’ye bağlıyoruz. İki kadim medeniyetin temsilcileri olarak yeni hattımızın dostluğumuzu, kültürel alışverişimizi ve ticaretimizi geliştireceğine yürekten inanıyorum” diye konuştu.

THY, yeni hattı Chengdu ile sefer ve turist sayısını artıracak: 1 milyon Çinli turist yeni hatlarla gelecek

Chengdu, dünyanın en önemli Dev Panda Koruma ve Araştırma Merkezi ile büyük ilgi görüyor. Türkiye’nin Pekin Büyükelçisi Selçuk Ünal da, Türkiye üzerinden birbirine bağlanan Çin-Türkiye-Avrupa hattında ilk düzenli yük taşımacılığının Temmuz 2025’te Chengdu’dan başladığını, İstanbul’a 15 günde vardığını hatırlattı ve “Böylece demir yolu aracılığı ile yeniden birbirine bağlandık, mesafeleri kısalttık. Bugün ise yaklaşık 9 saatlik uçuşla hava yolu bağlantımız daha da güçlenmiştir” diye konuştu.

Ünal, Çinli vatandaşları Türkiye’ye davet ederken de “Çinli dostlarımızı dünyanın en fazla ziyaret edilen 4. ülkesi Türkiye’de insanlığın 12.000 yıldan daha eskiye dayanan kadim uygarlığının merkezi Göbeklitepe’ye ve yılkı atları diyarı, balonlarıyla ünlü Kapadokya’ya davet ediyorum” dedi.



Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala