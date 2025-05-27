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Trump'tan dev kripto atağı! 2,5 milyar dolarlık Bitcoin hazinesi geliyor

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Trump&#039;tan dev kripto atağı! 2,5 milyar dolarlık Bitcoin hazinesi geliyor
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

ABD Başkanı Donald Trump'ın sosyal medya şirketi, yaklaşık 2,5 milyar dolarlık sermaye toplayarak büyük bir Bitcoin hazinesi kurmayı planlıyor. Bu hamle, halka açık şirketler arasında en büyük kripto yatırım adımlarından biri olacak.

ABD Başkanı Donald Trump'ın sosyal medya şirketi, Bitcoin hazinesi oluşturmak üzere yaklaşık 2,5 milyar dolar toplayacağını bildirdi.

Sosyal medya platformu Truth Social, yayın platformu Truth+ ve FinTech markası Truth.Fi'nin çatı şirketi "Trump Media and Technology Group" konuya dair açıklama yaptı.

Açıklamada, yaklaşık 50 kurumsal yatırımcıyla abonelik anlaşmaları imzalandığı belirtilerek, bu anlaşmalar kapsamında şirketin yaklaşık 1,5 milyar dolarlık hisse senedi ve 1 milyar dolarlık dönüştürülebilir tahvil satarak yaklaşık 2,5 milyar dolarlık fon elde edeceği kaydedildi.

EN BÜYÜK ANLAŞMALARDAN BİRİ

Şirketin elde ettiği geliri bir Bitcoin hazinesi oluşturmak için kullanmayı planladığı aktarılan açıklamada, bu hamlenin halka açık şirketler arasında en büyük Bitcoin hazinesi anlaşmalarından biri olduğu vurgulandı.

Açıklamada, 29 Mayıs'ta tamamlanması beklenen bu sermeye arzının, Bitcoin'i şirketin bilançosuna mevcut nakit ve nakit benzerleri ile ilk çeyrek sonu itibarıyla toplam 759 milyon dolar olan kısa vadeli yatırımların yanına yerleştireceği belirtildi.

Trump Media Üst Yöneticisi (CEO) Devin Nunes, konuya dair değerlendirmesinde, "Bitcoin'i finansal özgürlüğün zirve aracı olarak görüyoruz ve şimdi Trump Media, kripto para birimini varlıklarımızın önemli bir parçası olarak tutacak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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