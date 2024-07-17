Turizm acentelerinin Yunanistan sınavı: Bodrum ve Rodos arasındaki fiyat farkı dudak uçuklattı

Yerli turistin Yunanistan'a akın etmesi, Bodrum ve Çeşme gibi gözde turizm beldelerini boş bıraktı. Aradaki fiyat farklarının sosyal medyada paylaşılmasına tepki gösteren turizmciler ise bunu 'haksız karşılaştırma' ve 'itibar suikastı' olarak niteledi. Türkiye ve Yunanistan arasındaki farka ilişkin açıklama yapan sektör temsilcileri 5 maddede bunun nedenini anlattı.

Nisan ayında kapıda vize uygulamasının gelmesiyle beraber Doğu Ege'de 10 Yunan adasına Türkiye'den geçişlerde 7 günlük vize serbestisi uygulanmaya başladı.

Bununla birlikte Türk turistler Bodrum ve Çeşme'yi es geçip adalara koştu. Turizmcilerin şikayetçi olduğu, konuyu ilgili bakanlıkların gündemine taşıyacağı iddia edilmişti. Turizmciler ise seyahat özgürlüğü konusunda bir kısıtlama talepleri olamayacağına vurgu yaparken; sorunun, sosyal medya üzerinden yapılan ‘fiyat karşılaştırmaları’ olduğunu ifade ediyor.

2023 Aralık ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi’nin beşinci toplantısını Atina’da gerçekleştirmişti. Bu toplantı ardından Miçotakis, Doğu Ege’de vizesiz (kapıda vize) adalar konusunun da ele alındığını açıklamıştı.

'KAPIDA VİZE KALDIRILSIN' TALEBİ

Seyahat serbestisinin kaldırılması için turizimcilerin talebi olduğu iddialarını ilk reddeden Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) adına Başkan Firuz Bağlıkaya oldu. Bağlıkaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Yunan adalarına kapıda vize uygulamasının kaldırılması ile ilgili yayılan söylentiler üzerine belirtmek isterim ki; seyahat acentaları olarak böyle bir talebimiz yok. Turizmde kötü bir gidişat varsa bunun çözümü rakiplerimize yapılan seyahatleri engellemek değil, turist memnuniyetsizliğinin nereden kaynaklandığını bulmaktır” ifadelerini kullandı.

TATİL YÜZDE 60 DAHA PAHALI

Yerli turistin yurt içinde son iki yıldır artan fiyatlarla karşılaşması, tatil için yurt içinde kamp, yazlık kiralama, karavan gibi farklı alternatiflerin hızla yayılmasını sağladı.

Milliyet'te yer alan habere göre bu yıl ise veriler tatilin en az yüzde 60 daha pahalı olduğunu gösteriyor. Fiyat artışı yerli turist için konaklama ile sınırlı da kalmadı. Yeme içme mekanları da tatili zorlaştıran etkenlerin başında sıralanıyor.

Sosyal medyada Çeşme’de 7 bin 800 lira olan bir hesap komşu Sakız’da 2 bin 800 liraya karşılandığını gösteren adisyonlar paylaşılıyor.

BODRUM VE RODOS ARASINDAKİ FİYAT FARKI

Bodrum’da 31 bin liradan 240 bin lirayı aşan her şey dahil 4 gecelik fiyatlar var. Rodos’ta bu fiyatlama sadece oda ve kahvaltı olarak 17 bin liradan başlıyor.

Bodrum’da ortalama her şey dahil 4 gece 5 gün konaklama 55 bin lira iken; ortalama 15 bin lira ulaşım bedeli ile toplamda 70 bin liraya denk geliyor.

Rodos için vize ve hizmet bedeli iki yetişkin için 160 euro, bir çocuk hizmet bedeli 20 euro (TL toplam 6.480). Denize yakın bir tesis konaklama ortalama 32 bin lira.

Rodos için İstanbul’dan Marmaris’e (Fethiye’ye) ulaşım ve dönüş ortalama 15 bin lira. Bu eksende bedel 53 bin liraya çıkıyor. Ek olarak yeme içme bedeli de ekleniyor.

"İTİBAR SUİKASTI"

Turizmciler, Yunan Adalarına yönelik talebi değil, başta sosyal medya olmak üzere iki yaka arasındaki fiyat karşılaştırmalarına yönelik şikayetleri olduğunu belirtiyor. Bodrum Otelciler Derneği (BODER) Başkanı Ömer Faruk Dengiz, “Buna ‘itibar suikasti’ diyorum; yani karşı olduğumuz durum bu. Bodrum’da 50 yıllık işletmeler var. Bahsedilen yüksek fiyatla ayakta durabilir mi? On gündür fiyatları alıyorum bakıyorum; aynı düzeydeki yerlerde Bodrum daha uygun. Bodrum’da bahsedilen yerin dengi Mikonos’tur. Bir nebze Rodos’tur. Oradan paylaşılan aynı fiyat olmadan yapılan karşılaştırma yanlıştır” diye konuştu.

ARTAN FİYATLARIN 5 NEDENİ

Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı Mehmet İşler, “Eğer fiyat düşürebiliyor olsaydık boş kalmak yerine fiyatlar düşürülürdü. Maliyetler çok yüksek. Yanlış karşılaştırmalarla, bunu kullanan birkaç işletmeyle tüm sektörü sorumlu tutamayız” dedi. İşler, otel boşlukları ve artan fiyatlara ilişkin 5 noktayı işaret etti:

1- Enflasyonist ortamda maliyetler çok yüksek.

2- Avrupa Şampiyonası ve Fransa’da olimpiyatlar. Hem yabancı hem gurbetçi talebini erteledi.

3- Döviz artmadı, fiyat TL bazında yüksek kalıyor.

4- Beyaz yakalının alım gücü düştü.

5- Turizm amaçlı kiralık evde kaçak faaliyet sürüyor.