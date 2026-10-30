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Ekonomi

TÜRK-İŞ açıkladı! Ekim ayı açlık ve yoksulluk sınırı belli oldu

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TÜRK-İŞ açıkladı! Ekim ayı açlık ve yoksulluk sınırı belli oldu
Başlık ResmiTÜRK-İŞ açıkladı! Ekim ayı açlık ve yoksulluk sınırı belli oldu

TÜRK-İŞ ekim ayı açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı. 4 kişilik ailenin aylık gıda harcaması tutarı olan açlık sınırı 38 bin 24 liraya, yoksulluk sınırı ise 123 bin 856 liraya, bekar bir çalışanın aylık yaşama maliyeti ise 49 bin 124 liraya yükseldi.

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Mesut Şahin
MESUT ŞAHİN

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliğinin aile bütçesine yansımalarını belirlemek için her ay yaptığı "Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması"nın Ekim 2026 sonuçları açıklandı.

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EKİM 2026 AÇLIK SINIRI

Araştırmaya göre ekim ayında 4 kişilik ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarını ifade eden "açlık sınırı" 38 bin 24 lira oldu.

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EKİM 2026 YOKSULLUK SINIRI

Gıda, giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarına denk gelen "yoksulluk sınırı" ise 123 bin 856 lira olarak hesaplandı.

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BEKAR BİR ÇALIŞANIN YAŞAMA MALİYETİ

Araştırmada, bekar bir çalışanın "yaşama maliyeti" aylık 49 bin 124 lira olarak belirlendi. Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin “gıda için” yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış bir önceki aya göre yüzde 0,59 oranında gerçekleşti. 12 aylık değişim oranı yüzde 33,83, yıllık ortalama artış ise yüzde 39,26 oldu.

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