Bu yıl 10’uncusu düzenlenecek İstanbul Ekonomi Zirvesi; 100 ülkeden bakanları, diplomatik temsilcileri, uluslararası finans kuruluşlarını ve iş dünyasının liderlerini bir araya getirecek.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki ticaretin, yatırımların ve ekonomik iş birliklerinin geleceği, ‘AB ile Ekonomik İlişkilerde Yeni Dönem’ temasıyla düzenlenecek 10. İstanbul Ekonomi Zirvesi’nde ele alınacak.

Koluman Holding ana sponsorluğunda 10–11 Aralık’ta Çırağan Sarayı’nda gerçekleştirilecek zirvede yaklaşık 2.000 üst düzey katılımcı hedeflenirken; finans, sanayi, otomotiv, sağlık, eğitim, turizm, gıda, perakende, enerji, savunma sanayisi, teknoloji ve girişimcilik sektörlerinin geleceği ele alınacak.

Zirvede OECD, Uluslararası Finans Kurumu (IFC), Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Avrupa Yatırım Bankası, KfW IPEX-Bank, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve UN Women gibi uluslararası kuruluşların temsilcilerinin bir araya gelmesi bekleniyor. Yurt dışından bakanlar ve üst düzey kamu yöneticilerinin katılacağı zirve, 100 ülkeden diplomatik temsilciyi ağırlayacak. Programda Türkiye–AB ilişkileri; ticaret, yatırım, finansman, teknoloji transferi ve sürdürülebilir kalkınma boyutlarıyla değerlendirilecek.

İstanbul Ekonomi Zirvesi Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Koluman Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Saltık, “Türkiye ile Avrupa arasındaki ekonomik ilişkileri artık yalnızca ticaret hacmiyle değerlendiremeyiz. Birlikte üretmek, teknoloji geliştirmek ve küresel pazarlarda ortak hareket etmek zorundayız. Türkiye’nin güçlü sanayi altyapısını ve üretim kabiliyetini kalıcı değere dönüştürmek için KOBİ’leri de kapsayan güçlü bir üretim ekosistemine ihtiyaç var” dedi.

ÖNERİLEN HABERLER TASARRUF ORTAĞIM Altın korkutuyor! Fiyatlar 1 yılın dibine yakın

“MADE IN EU YAYILIR MI?” ENDİŞESİ...

Türkiye’nin talihsiz bir dönemden geçtiğini, fon krizinin piyasadaki likiditeyi azalttığını ifade eden Saltık, Türkiye’nin geçmişte olduğu gibi bu tip krizleri geçmişte de yaşadığını ve hepsinden çıktığını söyledi. Uluslararası şirketlerin Brüksel’de ‘Made in EU’ için çok ciddi lobi yaptığına işaret eden Saltık, “Bizim ümidimiz bu görüşmelerden olumlu bir sonuç çıkması. Şu an bu endüstriyel hızlandırma projesi sadece belli başlı kamu alımlarını ilgilendiren bir konu. Ama bizdeki endişe acaba buradan başlayarak bu korumacılık daha başka konulara da atlayıp daha da zorlayıcı bir hâle gelir mi?” görüşünü dile getirdi.

İstanbul Ekonomi Zirvesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Sanofi Avrasya Bölge Başkanı Cem Öztürk de zirvenin uzun vadeli yatırımlara ve somut iş birliklerine zemin hazırlamasını arzu ettiklerini söyledi.

YÜZDE 50 FAİZ OLUR MU?

İstanbul Ekonomi Zirvesi İcra Kurulu Başkanı Abdullah Değer, “Türkiye ile AB arasındaki ekonomik ilişkiler yeni bir döneme girerken, diyalog ve somut iş birlikleri her zamankinden daha fazla önem taşıyor. Zirvede, farklı sektörlerin dönüşümünü ve yeni iş birliği fırsatlarını ele alacağız” dedi. Türk sanayisinin en büyük maliyetinin finansmana erişim olduğuna işaret eden Değer, “Yüzde 50 faiz olur mu? Yüzde 50 kâr eden bir sektör mü var?” diye konuştu.

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala