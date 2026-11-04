VakıfBank, işletmelerin yeşil ve dijital dönüşümünü desteklemek amacıyla 12 üründen oluşan yeni finansman paketini devreye aldı. KOBİ’ler başta olmak üzere işletmelere yönelik paketle ekonomiye 50 milyar liralık kaynak sağlanması hedefleniyor.

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VakıfBank, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’nin 31. Taraflar Konferansı (COP31) öncesinde işletmelerin yeşil ve dijital dönüşümünü desteklemek maksadıyla 12 finansman ürününden oluşan “Geleceğe Değer” paketini devreye aldı.

KOBİ’ler başta olmak üzere ticari ve kurumsal işletmelere yönelik paket kapsamında ülke ekonomisine 50 milyar TL finansman sağlanması hedefleniyor. Düzenlenen “COP31’e Doğru: VakıfBank Geleceğe Değer Paneli ve Ürün Lansmanı” programında konuşan VakıfBank Genel Müdürü Osman Arslan, uluslararası kaynaklarla finansman imkânlarını artırdıklarını belirterek, işletmelerin dönüşüm süreçlerinin farklı aşamalarında yanlarında olduklarını söyledi.

VakıfBank'tan geleceğe değer paketi: Yeşil ve dijital dönüşüme 50 milyar lira finansman

COP31’in hedeflediği gayeler ve öncelikler ile VakıfBank’ın ortaya koyduğu kalkınma odaklı yaklaşımın birbiriyle örtüştüğünü ifade eden Arslan “Başta Dünya Bankası olmak üzere önemli kalkınma bankalarından sağlamış olduğumuz kaynakları, başta sıfır atık, dönüşüm ekonomisi olmak üzere ülkemizin kalkınmasına katkı sağlayacak alanlara yönlendireceğiz” dedi.

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Büyüme ile kalkınma arasında temel bir fark olduğuna dikkat çeken Arslan, “Büyüme rakamsal göstergelere dayanır ancak kalkınma o büyümenin arkasındaki değerdir. Finans sektörünün görevi sadece paradan para kazanmak değil; tabiata saygılı, çevreye faydalı ve zenginliği tabana yayan bir anlayışı benimsemektir” ifadelerini kullandı.

VakıfBank'tan geleceğe değer paketi: Yeşil ve dijital dönüşüme 50 milyar lira finansman

Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş da dokuz yılda 90 milyon ton atığın ekonomiye kazandırıldığını, bu dönüşümün 2025 itibarıyla 365 milyar liralık katkı sağladığını bildirdi. Sıfır atığın aynı zamanda hammadde ve arz güvenliği meselesi olduğunu vurgulayan Ağırbaş, VakıfBank’ın yeni finansman adımının dönüşüm açısından önemli olduğunu ifade etti. Kredi Garanti Fonu (KGF) Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Özegen ise işletmelerin enerji ve kaynakları daha verimli kullanmasının maliyetleri düşürerek rekabet gücünü artıracağını kaydetti.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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